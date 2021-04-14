營多泡麵推新包裝迎齋戒月　「泡麵失蹤」穆斯林直呼貼心

《四方報》報導，印尼營多泡麵（Indomie）平價又美味，被許多印尼人視為是國民美食，在海外也擁有一票死忠粉絲。近日，營多泡麵推出新版包裝，只見原本令人食指大動的泡麵圖竟變成空鍋，原來是為了迎接齋戒月的到來。





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因應齋戒月推出的新版包裝少了美味的泡麵圖片，取而代之的是空空如也的鍋子和懸空的叉子，上面還附上一句「斷食愉快」，以體恤穆斯林們接下來一個月日落前將不能吃喝的辛苦。





營多泡麵自2019年就開始在每年齋戒月前推出這款包裝，今年已經邁入第三年，只要見到這個新包裝，就知道節日馬上要到了。今年的包裝自三月中就開始推出，近日開始有越來越多民眾開始在超市注意到這個新的封面，有網友就興奮地發推文表示：「營多泡麵空鍋包裝正式推出了，大家斷食愉快」。





今年的齋戒月從4月13日開始至5月12日，齋戒月期間，穆斯林日出到日落間禁絕飲食，日落時分才會與親友聚會共享開齋飯。印尼作為擁有最多穆斯林人口的國家，其食品市場也會因應齋戒月調整，例如在齋戒月開始前會看到大量的食物廣告，許多食品廠牌或餐廳也會因應節日推出「預備斷食餐」（pre-fasting meals）和「結束斷食餐」（fast breaking）等。



