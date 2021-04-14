喝福島核廢水沒事？趙立堅嗆日本官員：先喝了再說
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-14 18:31:30
日本政府昨（13）日召開相關部會閣員會議，決定將福島核廢水在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放，引起國際擔憂相繼而來的環境問題。今（14）日中國外交部官員趙立堅表示，日本排放和廢水的規模很大、風險很高，「日本個別官員稱這些水喝了也沒事，那請他先喝了再說」。
中國外交部發言人趙立堅表示，日本預計將在2年後開始排放核廢水，將持續30年，排放量超過100萬噸，廢水排放量規模巨大時間又長，希望日本回答中方3個問題：一、日本真的聽到了國內外的質疑與擔憂了嗎？二、日本此舉符合國際法嗎？三、日本排放的廢水真的符合國際標準嗎？
趙立堅指出，日本東京、福島等多地發生抗議游行，當地民眾打出「海洋在哭泣」、「魚類在哭泣」、「地球在哭泣」等標語。海外除了中國、韓國、俄羅斯、歐盟以外，311個環保團體也都向日方表示堅決反對。排放入海的核廢水不可避免地會造成跨境影響，日本需要面對、承擔這些義務。
趙立堅表示，日本福島核污染可能已經擴散到北美地區「海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水，不應讓全世界買單。」對於有些日本官員說，稀釋過後的核廢水喝了也不會怎樣，趙立堅說「這些水喝了也沒事，那請他喝了再說」並奉勸日本記取水俣病的教訓。
中國外交部呼籲日本認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。