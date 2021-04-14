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台中市府公告最新債務 財政穩定舉債近8年最低

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-14 18:41:32

台中市府公告最新債務 財政穩定舉債近8年最低
▲台中市財政穩定，建設持續推動，舉債近八年最低。（圖／市府提供）
台中市政府今日公告最新債務後，遭大台中市政監督聯盟痛批，台中市長盧秀燕上台後狂賣地，卻不拿來還債。對此，市府財政局指出，台中市財政穩定，市政建設持續推動，舉債更是近八年最低，落實「富市台中，新好生活」。

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財政局表示，自2014年至2018年前市府執政時期，公共債務未償餘額實際數增加339億元，人均負債增加約1萬2千元。換句話說，胡市長時期的人均負債約為2萬5千餘元，到了林市長任內達到3萬7千餘元。

市長盧秀燕上任兩年，公共債務未償餘額實際數只增加63億元，加上在市府極力推動各項基礎建設下，截至今年3月底人均負債為4萬元，「執政兩年下來僅增加約3千元」，不僅如此，今年地方總預算也是近八年舉債額度最少的一年，顯見債務幅度已大幅趨緩。

有關舉債數額，財政局強調，2014年至2018年前市府執政時期，平均每年借債205億元，盧市長上任以來撙節開支，每年約借100多億元，舉債僅前市府半數，但市府卻加碼推動各項建設及福利。此外，去年的決算剛剛出爐，更出現縣市合併以來首度的盈餘，盈餘近5億元，證明市府的建設到位、福利普及、財務健全又有效率。

至於土地標售情形，地政局指出，配餘地本應依法處分，以清償開發建設借款，且市府配合地區發展需求適當釋出配餘地，可有效引進企業投資以加速開發時程，強化土地使用效率，絕非炒房或為財團護航。

地政局強調，不僅台中，去年及今年桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市等縣市皆有進行配餘地標售，作法全國一致。政府辦理區段徵收，先向金融機構借貸所需開發資金，進行補償費發放及公共設施開闢，而「配餘地」是可建築土地經私有地主分配領回後所剩餘土地，並非一般之「公有地」。

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