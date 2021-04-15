台積電法說會將登場、早盤小跌 南科廠停電損失引發關注
記者許家禎/台北報導
2021-04-15 09:10:11
台積電今（15）日下午將舉行法說會，外界聚焦英特爾提出的IDM 2.0策略，對台積電或是整個半導體產業將造成什麼影響？另外，3年美金1000億元的投資金額將用於哪些部分？還有先進製程的進度，包括5奈米製程的產能利用率、3奈米製程量產時間等。尤其，昨（14）日南科P14廠驚傳停電，確切損失數字也引發各界關注。台積電今日以612元開出，早盤跌1元，跌幅0.1%，來到611元。
台積電今日下午將舉行線上法說會，今年1月中台積電表示，第一季儘管受到行動裝置產品的季節性因素影響，但仍預期將受惠5G智慧型手機持續出貨，以及HPC及客戶對7奈米需求暢旺，第一季合併營收預計介於102億美元到103億美元之間，與上季第四季103.9億元相當；若以新台幣29.9元兌1美元匯率假設，明年第一季新台幣營收約在3049.8至3079.7億元之間。
至於第一季毛利率則預計介於48.5%到50.5%之間，與上季毛利率50.2%相當，甚至可能微增0.3%；營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間，與上季39.2%相比，高標可能也增加0.3%。
市場除了關心台積電第一季獲利狀況外，也關注之前英特爾提出的IDM 2.0策略，也就是重返晶圓代工業務，對台積電訂單有何影響？或對整個半導體產業產生什麼樣的變化？但台積電老神在在，日前宣布台積電預計在接下來3年投入美金1000億元增加產能，以支持全球緊俏的半導體需求。
台積電指出，投入的美金1000億元將用於生產製造與研發先進半導體技術，同時也包括用於新建晶圓廠，在全球多個城市布局產能，而法人將關注資金詳細的運用面。另外，先進製程的進度也是關注焦點，包括5奈米製程的產能利用率、客戶訂單是否擴大，以及3奈米製程量產時間與美國建廠的進度等。
另外一個焦點還有，台積電南科P14廠昨日驚傳停電，媒體報導，業界預估台積電可能有3萬片晶圓受到影響，損失金額在10億元以內，不過相關損失與影響台積電還未確認，僅對外表示還要再統計。但外界也認為，台積電有保險，實際損失可能會降低。只是，外傳P14廠主要生產車用電子晶片，可以肯定的是，將對原本已經供貨吃緊的狀況又再雪上加霜。