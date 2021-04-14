大飛談10年情變「脫口5字經」 分手楊晨熙對話首還原
記者羅凌筠/新北報導
2021-04-14 19:24:31｜2021-04-14 19:26:15
大飛和楊晨熙（果凍姐姊）10年情斷，在愚人節宣布分手，今（14）日大飛錄《綜藝大集合》談到分手主因，「我們一致想把經濟做好，我也想好好充實事業」，他已搬離女方住處，現階段變「很好的朋友」，能不能接受楊晨熙突然和別人閃婚？大飛真性情脫口5字經：「那就是緣分，她遇到下一個，我不會說『XXXXX，妳明明就想結婚』，我跟她相處10年，有我們自己的養分，這本來就是一個經歷，也許我下個月就結婚也有可能。」
2人一度論及婚嫁，大飛說：「我求婚的用意本來就不是以結婚為前提，我想告訴她這是我的心意、我不是要玩，要不要結對我來講真的還好。」他也坦言沒拿回婚戒，「給了就是給了，哪有人會拿回來啦？」有沒有可能復合？大飛認為：「有些人在一起20年才結婚，說不定她的真命天子還是我，只是她要再兜一圈想想，這都是緣分。」 分手那天聊多久？大飛說已經忘了，對方提到「換個生活方式看看」，「那我就知道是彼此先分開（的意思）」，情傷的階段，大飛喝酒、失眠都有，分手後雙方也沒交惡，除了餐酒館生意還綁在一起，4貓1狗的毛小孩們需要幫忙也會聯絡，除此之外，大飛否認比熊是新歡，「比熊就是朋友，跟比熊不可能」。
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