老農圳溝旁農田驚見遍地紙鈔 失主港男大讚猴腮雷
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-14 19:29:26｜2021-04-14 19:30:25
高雄美濃一名蕭姓老農，4月11日下午5點許，手拿一疊濕透的鈔票及一只皮夾，匆匆忙忙地跑進旗山分局龍肚派出所，慌張地說農忙結束回家經過獅山街上圳溝，見到圳溝旁的草地出現十幾張千元大鈔，趕緊到派出所報案，警方在皮夾內的小紙條找到失主電話，原來失主是來六堆運動會玩漂漂河的香港男子，港男也當場包了2,000元的紅包給蕭姓老農。
旗山警方指出，67歲的蕭姓老農在獅山街上圳溝旁的草地看到漂出多張千元大鈔，他趕緊停車查看，並逐一撿起散落在圳溝旁的鈔票，發現還有一個男性用的短皮包，經清點共有新臺幣27,000元，老農心想丟掉的人一定心急如焚，於是站在原地等待，等了半小時卻不見有人來拿，就急忙趕去龍肚派出所報案請求警方幫忙。
警員林志學發現，除千元大鈔數張以外，皮包內另有兩張信用卡與提款卡，經查信用卡銀行為香港方面境外銀行，且銀行官網上無台灣的客服電話，就在警方一個頭兩個大時，發現有一張小紙條寫了一個行動電話號碼。
因為只有這唯一的線索，員警索性嘗試撥打看看，電話接通後，電話那頭男子一聽是警察來電，用粵語夾帶國語，向員警表明他掉了一個皮包，警方小心查證詢問皮包形狀、特徵、內容物等一一比對，連遺失地點均相符後便請該名香港的倪姓失主到派出所領回皮夾。
35歲的倪姓港男趕到龍肚派出所時，見皮夾被撿回，現金也分文未少，為了感謝蕭農的熱心之舉，當場包了2,000元紅包給蕭姓老農，並在臨走時不斷向警方揮手致意表達感謝，據警方了解，倪姓港男去年2月入境後，因香港新冠病毒疫情嚴重讓他一直不敢回港，因而辦理簽證展延一直留在台灣，倪男也直說「還是在台灣比較安全」。
目前居住在台北市的倪男，當天到美濃區是來參加政府舉辦的六堆運動會活動，順道到龍肚找朋友玩漂漂河，在換衣服時皮包不慎掉落，遍尋不到之際就接到警方尋獲皮夾的電話，為這六堆運動會留下一個美好的Ending，倪男也大讚高雄旗山波麗士「猴腮雷」。