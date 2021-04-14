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電信帳單發票　即日起可綁手機條碼

記者張志康/綜合報導

2021-04-14 19:36:26

手機條碼
▲財政部今（14）日宣布，自即日起電信帳單發票可綁定手機條碼。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
財政部今（14）日宣布，自即日起，民眾的電信費發票將可以綁定手機條碼，綁定後各期發票將自動歸戶，中獎還可收到通知，盼藉此提升手機條碼使用占比至34%以上。

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財政部財政資訊中心今天舉行「推動電信帳單使用手機條碼載具」啟動記者會，邀請台灣之星、亞太電信、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信代表與會。財政部宣布自即日起提供電信帳單雲端發票，綁定手機條碼載具相關服務。

自2016年起，公用事業（含水、電、天然氣及電信費）加入開立發票行列，配合推動無紙化政策，一律以雲端發票方式開立。財政部表示，五大電信業者去年發票開立量已達3.4億張，占公用事業發票比重達65.2%，近3期共開出3 張特別獎（1000萬元）發票、1張特獎（200萬元）及7張百萬雲端發票專屬獎。

不過以往，電信費發票是以多串由英文及數字組成的「變動性載具」呈現，並隨附在電信費帳單中，因此，使用紙本帳單的民眾，為等待統一發票開獎、對獎，經常得保留帳單4到6個月，以確保中獎後能以紙本帳單兌領。

對此，財資中心表示，「變動性載具」每期號碼都不相同，留存、對獎相對不是那麼便利，改綁定手機條碼作當載具，綁定後就一勞永逸，不需每期歸戶，還可享自動對獎、中獎主動通知、獎金直接匯入帳戶等服務，也可避免帳單遺失。對電信業者來說，也能降低客服負擔，減少中獎通知、交付電子帳單中獎發票的成本。

財資中心表示，為便利民眾使用，五大電信業者將於會員平台提供綁定手機條碼服務，並以電信帳單、簡訊等方式引導民眾連結申請。

另外，財資中心也希望，藉與電信業者合作，能將雲端發票中使用手機條碼占比，由現行的29%提升至34%，未來也希望這項服務能逐步推廣至水、電、瓦斯等公用事業。

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