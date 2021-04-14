公投日逼近 422地球日蔡英文見環團溝通意見
記者胡宥心／台北報導
2021-04-14 19:42:00
《NOWnews今日新聞》昨（14）獨家報導針對8月28公投民進黨不提對案後府院進行正面訴求論述相關報導，文中提及總統蔡英文將在下週四地球日422接見環保團體，會中預料將觸及藻礁公投議題，今（15）總統府回應表示，總統府已收到台灣公民參與協會之來函，表達「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表，欲依照過去慣例，於4月22日拜會總統、陳述建議之訴求。
張惇涵表示，基於尊重環保團體代表，總統府規劃，總統依照過去四年的慣例與模式進行，預計將在4月22日當天下午4時，於總統府接見相關代表，總統府並另將函復通知環團代表。
張惇涵說，總統府也將邀集政府相關單位代表與會，並期盼在多元面向的環境議題上，大家能夠充分交換意見、理性聚焦討論，尋求有建設性的政策建議，為台灣永續發展共同努力。
據透露，蔡英文將在4月22日地球日在總統府內接見環保團體，農委會主委陳吉仲也會列席，民間團體方面像是「台灣公民參與協會」、「荒野保護協會」等團體都會參加，外界關注像是大潭藻礁公投領銜人潘忠政等人是否會參加，目前正由府方聯繫接洽中。不過，知情人士表示，針對環團關心的藻礁、能源議題，府方已經在準備相關論述，預料見面當天，一定會觸及相關議題，這更是在公投之前，蔡英文與環團難得直接面對面的溝通機會。