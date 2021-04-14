斥資4億打造企業總部　有員工專屬頂級健身房

穩健經營健身產業，還要朝幸褔企業目標邁進。台灣第一家掛牌上市的健身中心「健身工廠」為宣示此決心，斥資逾4億打造10層樓獨棟建築的全新企業總部，內部規劃整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供健身工廠員工使用。總經理陳尚文說，總部落成也象徵企業邁入新里程碑，預計2025年將達成80間場館的目標。





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▲總部內部規劃整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供員工使用。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

× ▲總部內部規劃整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供員工使用。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

健身工場從2006年在高雄打造南台灣第一座獨棟專業運動會館開始，至今全國擁有50家場館規模，預計在2025年，達成全台80間場館的目標。記者會現場教練與代言人Akemi也示範示範今夏最夯健身器材。





▲「健身工廠」斥資逾4億打造10層樓獨棟建築的全新企業總部。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

× ▲「健身工廠」斥資逾4億打造10層樓獨棟建築的全新企業總部。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

蕭國信說，健身工廠將預收會籍款項交付信託，更將教練課程預收款項也一併交付銀行信託，將會員預繳高額課程費用所衍生的可能風險，設法降到最低。另外，也實施「會員購課上限制」，規定會員購買教練課時，每人最多可購買的堂數為36堂，且必須當課程數低於5堂時，才可再續約加購。



