華視財務缺口　NCC：奧援若是預算須經立院審議

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NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，3月31日通過華視上架52台，華視表示財務部分將增加廣告收入、新媒體收入、爭取公部門奧援，包括公共電視基金會；當時NCC已清楚說明，公部門奧援如果是預算，必須經過立法院審議。
翁柏宗表示，審查案件時談到的公部門奧援，也包括母集團公共電視基金會，他們代表先前也有提到公視跟華視會分進合擊、密切合作、綜效協力的關係等，公視代總經理徐秋華也曾表示會全力支援。
翁柏宗表示，華視要做為優質新聞頻道領頭羊，要提升新聞頻道品質，在負擔公共責任情況下，應該會更謹慎做好。不過關於奧援的細節，還是必須由華視與公視來說明。
翁柏宗解釋，華視是一個公共化的民營電視台，可以播放廣告。但新聞不能做置入，節目跟廣告也要有所區隔，相關規定都很清楚，如果民眾提出申訴一樣會依照標準流程處理。
NCC日前通過中嘉數位旗下12系統以及聯維、寶福、南國3獨立系統，申請華視新聞資訊台遞補52台申請案，總戶數約124.5萬戶，市占約25.58%，預計4月19日華視新聞資訊台就會在15家系統上架播出。
NCC今天表示，目前52台移頻案沒有新的業者遞件，另外一個申請入主52台的頻道為台視，總戶數約80.9萬戶。台視昨天下午透過各系統業者補充資料完成，經過業管單位研析後，後續會再排案討論。
至於其他業者何時要遞件52台申請案，NCC表示沒有時間表，但會希望可以盡快送件，不過，移頻屬於業者之間的商業談判，只要談妥就能送件。（編輯：林淑媛）1100414