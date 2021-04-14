拄拐杖宣誓 張愛晶：受傷的膝蓋需要6星期復原
記者陳志仁／新北報導
2021-04-14 21:54:31
新北市政府觀光旅遊局長張愛晶今（14）日拄著拐杖宣誓就任，新北市長侯友宜期待未來借重她的傳播領域專業，推廣新北市，讓大家走進新北、愛上新北，甚至是定居新北；張愛晶指出，她將運用理論與實務的經驗，行銷新北。
侯友宜表示，觀光旅遊局前局長張其強擔任過多處的局處首長，包括顧問兼任市長辦公室主任、新聞局長等職，去年疫情嚴峻時，努力推廣新北各項的旅遊活動，都創下佳績，表現非常好；因此，將升任副秘書長一職，統合各局處的業務，推動市政。
侯友宜說，因為觀旅局已經長時間打下很多好的基礎工作，希望借重張愛晶在傳播管理的能力，以創新思維行銷新北市最好的生活美學，及文化、觀光、休閒所有的帶動小旅行，吸引民眾到新北市旅遊，甚至愛上新北、喜歡新北，能夠長駐新北，變成新北市的市民。
張愛晶與媒體茶敘時指出，不清楚是誰推薦她，之前也與侯友宜沒有很深的淵源，在接到徵詢得電話後，獲得機師老公及家人的支持，目前已拜訪部分的市議員，而受傷的膝蓋需要6星期復原；此外，目前在台北市的內湖區租屋，但2年前已在板橋區買預售屋。