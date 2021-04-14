NOW辯風向／張立東申論「狠出一招」！張文綺一看崩潰了

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，正方先由徐凱希率先出馬，她指出許多人會花幾千塊去拍履歷表上面的照片，目的就是為了奪取老闆的目光，而且為何需要面試這個過程？除了要看個人資料，也要看自己對外表的管理；而正方的左丹奴除了強調自己是節目的顏值擔當，還提到去面試時，第一眼的外貌已經作為直接接收的感官刺激，第一印象分數就跑出來，「你不能否認這個會影響接下來的面試，你是從 90分開始，還是從 75 分開始」，所以第一印象是非常重要的。
反方部分則是由Eri出面應戰，她一開始就點出，外貌亮眼不一定有正面影響，反而還會有負面的影響，由於外表吸睛，所以條件、能力容易被模糊檢視，而且她也指責正方所表達的「整理好自己的外表」，都只能算「順眼」，並不能說是「亮眼」，最後也強調「就長期而言，長相漂亮的人，反而更有可能被質疑他們的能力」；而反方的張立東就說，他自己就是活生生的例子，在這個最需要外表的演藝圈，他卻是靠著自己的努力，才會有今天的成功，最後張立東還拿出張文綺、徐凱希剛出道的照片，來強調努力的重要性，但這也讓兩位相當崩潰。
經過雙方強烈的申論後，認為有正面影響網友，瞬間從84％掉到52％，而反對的網友，直接16％從上升到48％，讓兩位主持人相當震驚，而在雙方質詢答辯時，舉出各種例子來攻擊對方，最終正方意外上升至65%，反方則是下降到35%，但由於正方下降的數據較多，所以最後接受「飢腸轆轆」的懲罰，但沒想到懲罰竟是吃「活力養生地鱉蟲大餐」，讓正方吃了相當崩潰。
《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：許智超）