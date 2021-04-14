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NOW辯風向／張立東申論「狠出一招」！張文綺一看崩潰了

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 23:24:08

▲張立東在申論時，為了強調努力比外貌重要，於是狠出一招。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲張立東在申論時，為了強調努力比外貌重要，於是狠出一招。（圖／《NOWnews》影像中心）
由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（7）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第十四集，探討的議題為「外貌亮眼對工作有正面影響嗎？」本次邀請到藝人來賓張文綺、徐凱希以及張立東三位俊男美女 ，與人氣學生代表一起展開激辯。

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節目一開始，主持人阿樂就分享了商業週刊的調查「職場上最受歡迎的3個特質」，第一名毫無疑問就是「外表亮麗，人見人愛不煩惱」，而這次的比賽特別也加入了懲罰環節，並且是用網友投票數據來比賽，隨後阿樂也公布了網友民調投票數據，根據結果顯示，支持的有84%，反對的則有16%，兩方差距相當大，讓主持人宋少卿相當驚訝。

首先，正方先由徐凱希率先出馬，她指出許多人會花幾千塊去拍履歷表上面的照片，目的就是為了奪取老闆的目光，而且為何需要面試這個過程？除了要看個人資料，也要看自己對外表的管理；而正方的左丹奴除了強調自己是節目的顏值擔當，還提到去面試時，第一眼的外貌已經作為直接接收的感官刺激，第一印象分數就跑出來，「你不能否認這個會影響接下來的面試，你是從 90分開始，還是從 75 分開始」，所以第一印象是非常重要的。

▲正方的左丹奴強調，自己是節目的顏值擔當。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲正方的左丹奴強調，自己是節目的顏值擔當。（圖／《NOWnews》影像中心）
反方部分則是由Eri出面應戰，她一開始就點出，外貌亮眼不一定有正面影響，反而還會有負面的影響，由於外表吸睛，所以條件、能力容易被模糊檢視，而且她也指責正方所表達的「整理好自己的外表」，都只能算「順眼」，並不能說是「亮眼」，最後也強調「就長期而言，長相漂亮的人，反而更有可能被質疑他們的能力」；而反方的張立東就說，他自己就是活生生的例子，在這個最需要外表的演藝圈，他卻是靠著自己的努力，才會有今天的成功，最後張立東還拿出張文綺、徐凱希剛出道的照片，來強調努力的重要性，但這也讓兩位相當崩潰。

▲張立東拿出張文綺、徐凱希剛出道的照片，讓全場瞬間笑翻。（圖／《NOWnews》影像中心）
▲張立東拿出張文綺、徐凱希剛出道的照片，讓全場瞬間笑翻。（圖／《NOWnews》影像中心）
經過雙方強烈的申論後，認為有正面影響網友，瞬間從84％掉到52％，而反對的網友，直接16％從上升到48％，讓兩位主持人相當震驚，而在雙方質詢答辯時，舉出各種例子來攻擊對方，最終正方意外上升至65%，反方則是下降到35%，但由於正方下降的數據較多，所以最後接受「飢腸轆轆」的懲罰，但沒想到懲罰竟是吃「活力養生地鱉蟲大餐」，讓正方吃了相當崩潰。

《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：許智超）

 

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