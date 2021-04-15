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新北市18日舉行鐵道馬拉松接力賽　交管訊息即時報

記者陳志仁／新北報導

2021-04-15 06:00:00

鐵道馬拉松
▲第六屆2021新北市鐡道馬拉松接力賽將於4月18日於貢寮彩虹橋前的廣場歡樂開跑。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
第六屆2021新北市鐡道馬拉松接力賽將於4月18日上午7點整，於貢寮福容大飯店（福隆）彩虹橋前廣場歡樂開跑；今年賽事共有914隊、近6400人齊聚福隆，還有國家級選手、路跑界達人共同參與。

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新北市政府觀光旅遊局除協調臺灣鐵路管理局加開班次，並提供遊覽車接駁服務，同時鼓勵跑者以搭乘大眾交通運輸工具的方式，作為抵達會場或接力區移動的代步工具，以減少會場周邊的交通阻塞情形，維護賽事動線的暢通。

為維護活動安全兼顧用路權益，賽道沿線將進行交通管制，請用路人配合注意；相關交通管制措施包括，全線管制路段－自上午6點50分至7點30分進行總統路全線管制，車道彈性管制點放－自上午8點整自下午1點整，分別進行中正隧道、中山路（泰和街－過港隧道旁）等路段車道的彈性管制點放。

彈性點放管制路段－自上午8點整至下午2點整，分別進行貢寮國小前（學苑街）、共和大橋、中正隧道、內挖路、福隆遊客中心周邊、鹽寮線自行車道至昭惠廟牌坊、內挖路、瑞雙公路，及牡丹車站等路段彈性點放管制；另賽事舉辦的期間，賽道沿線公車路線及部分停靠站位將配合調整，包括新北市新巴士F811、F812、F813、F815、F823、F823區，國光客運781線及台灣好行─黃金福隆線公車。

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