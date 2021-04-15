NOW早報／八寶粥附湯匙沒用？過來人吐槽1飲品：那才多餘

今日天氣／北稍回溫但仍涼 南暖北東雨明顯
今（15）天北部及東北部早晚天氣較涼，低溫約16至18度左右，其他地區低溫約20至22度，白天持續受東北季風影響，但風力稍減弱，北台灣天氣較昨天小幅回升，不過因為華南的中層雲系一波波的移入，北部地區雲量較多，桃園以北到東半部地區較容易有短暫雨，預測高溫約25至28度，感受大致舒適，至於中南部天氣仍為多雲到晴，依舊有30度以上高溫出現，需留意日夜溫差較大，早出晚歸應注意調整衣物。
AZ疫苗21日開放自費施打！釋出1萬劑「免收疫苗成本費」
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（14）日宣布，自4月21日起，初步開放1萬劑COVID-19疫苗供民眾自費接種。陳時中表示，其實新冠疫苗都能使用公費施打，但是對於有時間急迫需求的民眾，提供自費施打的機會，主要開放對象為，商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。他也指出，民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；但免收疫苗成本費用，目前醫學中心提供自費疫苗收費上限為600元，區域醫院505元，地區醫院為500元，也會要求醫院在網站上披露實際價格。
福島核廢水2年後排入海 總統府：已向日方表達反對
日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水排放案，引發周邊國家強烈抗議與不滿，總統府發言人張惇涵表示，包含外交部、駐日代表處、原能會等相關部門，皆多次向日方表達高度關切之意，並傳達台灣人民及環保團體之憂慮，相關主管機關原能會並已正式向日方表達反對意見。
遭酸大飛窮才分手 楊晨熙怒譙網友：他沒讓我煩惱過錢
「果凍姐姐」楊晨熙、大飛（吳志慶）愛情長跑近8年，2018年求婚成功，孰料，3月突然分手，並在愚人節宣布消息。儘管女方已表示，因為2人對未來沒共識，決定和平分手，仍被酸民譏是大飛沒錢才會分開。對此，楊晨熙13日在社群媒體爆氣寫道，「我沒什麼才能和興趣！唯一擅長的就是『會賺錢』也是興趣，充滿無限樂趣和成就感！另一半有不有錢？！對我來說根本不是那麼重要！因為錢，我很會賺。」
時尚是個謎！精品「盤繞戒指」全場看傻：電話線做的？
都說流行就像走馬燈，有時候一些走得太前面的設計師，推出的時尚單品實在會讓一般大眾看得一頭霧水。知名精品網購平台「Fartech」上一款當季新品「盤繞戒指」，特殊的設計引發網友熱議。更有許多人直接吐槽「不就是電話線嗎？」（編輯：許苡晴）
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