盼逝世女友安心！女兒「生日願望」讓他超開心　網也感動

日前有男網友在臉書社團「匿名公社」透露，自己收養了已逝女友的女兒，且每月都會匯10000元給她爸爸，的替女友孝順他，此舉讓許多網友讚翻。而在女友過世的第1126天，他再度發文分享近況，表示女兒7歲生日的第三個願望，吐了「2字」讓他超開心，而網友見狀後也全感動。

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原PO發文指出，4月12日是女兒欣欣滿7歲生日，也是女友離開這世界的第1126天，還記得女友離開的前2個月，自己去辦理收養了欣欣，「雖然法律上我是她爸爸了，但一直到今天之前，她還是都叫我叔叔」，不過，今年生日欣欣許了3個願望...第一個願望是希望能學會騎腳踏車，第二個願望是希望他能帶她去外公家玩，第三個願望則讓原PO超開心，欣欣希望以後都能叫原PO「爸爸」。

原PO也承諾「我答應她這禮拜六會帶她去...」希望在天上的女友能放心，「欣欣我照顧的很好，我每個月也都有按時匯10000元給妳爸爸，雖然前些日子被我家人發現因而產生不愉快，但我還是堅持做對的事，答應妳的事我就一定會做到。

▲男網友透露，自己收養了已逝女友的女兒，女兒今年生日許的第三個願望吐了「2字」，讓他超開心，對此，網友也都超感動。（圖／翻攝自臉書社團「匿名公社」）

文末，他更透露，女兒生日當天，「我帶欣欣去我們第一次約會的餐廳吃飯慶生，離開後走到當年我們散步的河堤邊，我又想起過去種種的回憶，當初我們不是說好什麼事都要互相分擔？但為什麼連最後的事都要妳自己來面對？明明知道妳要離開了，我卻還讓妳一個人孤單去了另一個世界，我這樣還有什麼資格當妳男朋友？若不是為了答應替妳照顧女兒，我真的很想陪妳一起離開...唉！妳知道嗎？我跟孩子真的真的很想妳.....」

此文一出，網友全都看得超感動，紛紛直言「一聲爸爸值得一切」、「好感人我的天」、「不敢相信世上還有這等好男人 ！你真的很了不起」、「恭喜她願意叫你爸爸了，可見你真的很疼她」、「讓我想到我跟老公！因為我生病了，不知道能否一起走到最後」、「怎麼有那麼好的男人，重情重義」、「一聲爸爸就表示你的付出，你的用心照顧她都懂，也看在眼裡，你不止照顧小的連老的你也顧到，這樣的男人，另一個世界的祂一定很放心，也希望你將來遇到適合你的，一定要跟對方說清楚，畢竟孩子的世界只有你能依靠」、「恭喜你，女兒貼心，你值得的」。（編輯：許苡晴）