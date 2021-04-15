「舒力基」恐成強颱 北台灣氣溫回升、有短暫雨
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-15 08:06:11
中央氣象局表示，今（15）日北部及東北部早晚天氣較涼，白天東北季風持續影響，但風力稍減，北臺灣氣溫小幅回升，桃園以北到東半部地區較容易有短暫雨，中南部天氣仍為多雲到晴。
根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，「舒力基」未來4、5天發展至最強，將觸及「強烈颱風」的門檻(≧51米/秒)﹔前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離。無侵台機率，也無紓解旱象的可能。
吳德榮表示，今、明（15、16日）兩天東北風影響，北部（主要在北海岸、大台北東側）及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率。今、明兩天氣溫略升，北台仍偏涼，其他地區白天熱、早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部17至25度，中部17至32度，南部18至34度，東部18至29度。
吳德榮指出，週六（17日）白天起至下週三（21日）受大陸高壓及「舒力基」外圍況降作用的加成，台灣附近水氣轉乾、大氣穩定；週六白天起各地轉多雲時晴，下週一（19日）起再轉晴時多雲，中南部山區午後偶有零星短暫雨的機率。北台舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。