防疫五月天只剩「他」沒打疫苗　開放自費後周志浩也領打

中央流行疫情指揮中心，今(15)天辦理「防疫好生活 疫苗提升保護力」COVID-19疫苗網路活動，在疾病管制署署長周志浩帶領下，由疾管署防疫人員、萬芳醫院及中華民國護理師護士公會全國聯合會醫事人員，共同接種 COVID-19疫苗，目前防疫五月天除了莊人祥之外，已經全數接種疫苗完畢。指揮中心呼籲符合第一至第四類對象踴躍接種，才能儘早獲得免疫力，保護自己及他人。

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指揮中心表示，COVID-19疫苗指定接種合約醫院已新增至173家，符合接種資格對象，可到疾病管制署全球資訊網，查詢院所後預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為了減少疫苗耗損，指揮中心強調，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

指揮中心提醒，疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，接種後可能出現反應主要為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，如果症狀持續沒改善，要儘速就醫診治、釐清病因。完成2劑AZ疫苗接種後，與不活化疫苗間隔至少14天；與其他活性減毒疫苗間隔至少28天。