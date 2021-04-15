為罹難者不眠不休！76行者宣布「太魯閣事件任務完成」
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-15 09:47:26｜2021-04-15 10:09:23
太魯閣事故導致49死的嚴重死傷，76行者遺體美容修復團隊在第一時間就前往花蓮，幫事故中的罹難者恢復生前美好的面容，歷經14天的努力，昨（14）日76行者團隊深夜宣吿，花蓮太魯閣事件已完成任務！
76行者在前天深夜2點，仍不眠不休地為罹難者修復遺體，昨晚終於將任務完成，並在臉書曬出團隊合照表示，「花蓮太魯閣事件任務完成，夥伴們辛苦了！」，所有單位都是相輔相成同心一起協助罹難家屬們，光是靠76行者們是無法完成的，感謝所有辛苦協助的政府單位與民間團體。
76行者發言人王薇君先前接受媒體訪問時指出，太魯閣事故比普悠瑪事故「嚴重百倍」，遺體破碎的情況嚴重，修復難度大，依然希望讓遺體是很完整的，把每個部分都接在正確的位置﹔對於修復團隊而言，最困難的不是修復遺體，遺體如何破碎都有方法解決，最困難的是面對「心痛」。
看見任務完成的好消息，有罹難者家屬在貼文底下表示，「謝謝偉大無私的團隊，伯父伯母已順利出殯了」，網友們紛紛也留言，寫下感謝的心聲，「非常感謝修復師們的偉大奉獻」、「感謝76行者老師大恩大德，非常辛苦無私奉獻，犧牲家庭跟個人時間，真的很辛苦」、「感謝各位讓罹難者能以原本的樣貌走完人生的最後一程，辛苦各位了！」、「謝謝你們，用你們的雙手，縫補了多少人的心，真的非常感恩」等語。