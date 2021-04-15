抱怨審會計法浪費時間 謝衣鳳怒嗆：蔡易餘你減肥了沒
記者吳承翰／台北報導
2021-04-15 09:48:00
立法院財政委員會今（15）日審查《會計法》第99條之1修正草案，民進黨立委蔡易餘提出的版本，附加了機要費，若照案出委、進入院會二、三讀通過後，能替前總統陳水扁解套。國民黨立委謝衣鳳在程序發言時，抱怨現在台灣還有很多重要事情，需要立委關心，現在卻為了陳水扁的個案，聚集大量立委、浪費大家時間。謝質疑總統蔡英文是否願意幫蔡易餘的版本背書，更怒嗆蔡易餘「為什麼要提這個法案浪費大家時間？總統要你減肥，你減了沒有！」
謝衣鳳表示，現在台灣面對國際變局，不管對內或對外，都有很多重要的事情要做、需要立委去關心及修法。她肯定財政委員會召委郭國文前一天才排綠色金融2.0的議案，但對於郭今天排了一個高度針對性、爭議性、對社會沒幫助的案件，令她感到不解。
此外謝衣鳳也質問，這次修法最直接影響的就是蔡英文，蔡英文是否願意幫蔡易餘背書？發言到最後，謝突然說她跟蔡易餘交情很好，不懂蔡易餘為什麼提這案，更說站在朋友的立場，要蔡易餘「為了你健康好，快去減肥啦！」引起現場眾立委哄堂大笑。
國民黨團總召費鴻泰則呼籲蔡易餘自己撤案，他表示這個法案通過，蔡易餘未來都會被貼上替貪汙犯開脫的標籤。費鴻泰認為，蔡易餘還年輕，政治生涯還有嘉義縣長要選，切勿為了圖一時政治目的，讓自己的政治生涯沾上汙點。