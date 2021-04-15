38名學生共用12根針頭抽血　專校道歉、兼任師配合調查

（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭一所專科學校外聘老師、何姓女醫師遭家長指控，實驗課要38名學生使用12根小型採血片互幫對方抽血，質疑為何讓學生重複使用針頭，校方致歉，說何女已停止授課配合調查。





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校方發布新聞稿表示，對於9日在微生物免疫學實驗課發生的事件深感抱歉，原實驗設計規劃僅部分學生實作，兼任教師求好心切，要求每位學生練習，針具以酒精棉片消毒實有不妥，學校得知後，以學生健康為優先考量，立即啟動學生實習針扎事件處理流程。





校方表示，因考慮時效性，由導師告知有在實驗課使用針具的學生，立即前往住家附近醫院接受檢查，並保留相關就醫收據。





經校方10日上午召開會議後，決議12日就整起事件進行學生資料造冊，並由醫院感染控制專家給予相關建議，另組成專家諮詢小組，讓家長針對檢驗報告內容提供專業說明及諮詢服務。





校方指出，這名兼任老師何姓女醫師立即停止授課並配合調查，相關課程由代課老師接續上課，學校會確保授課教師銜接無虞。





校方表示，學生依照流程應追蹤4次，衍生的相關就醫、檢查費用，家長與學生完全不需負擔，校方也會加強學生後續生活和學習輔導，並監督與確認學生後續檢查結果，且全面盤點侵入性實驗及實作教學計畫，將此事件作為前車之鑑，不讓類似情事再發生。





宜蘭縣衛生局副局長徐秋君表示，事發地點屬於教學實習的環境，非屬於醫療場所且對象也不是病患，是否適用醫療相關法令處置，目前仍與中央討論。（編輯：李亨山）1100414



