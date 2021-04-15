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台積電南科廠停電影響估逾億　法人：比地震輕微

中央社

2021-04-15 10:08:30

▲（圖/中央社）
▲台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠14日發生停電意外，法人估計可能影響上千片晶圓，金額將逾新台幣1億元，不過應有保險理賠。（圖/中央社）

（中央社記者張建中新竹14日電）台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠14日發生停電意外，法人估計可能影響上千片晶圓，金額將逾新台幣1億元，不過，應有保險理賠，另外相較於地震會造成破片、機台移位，停電影響程度較輕微。

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南科因有新建廠房的包商不慎誤挖地下纜線，導致台積電南科晶圓14P7廠無預警停電，另有聯電等多家廠商廠房壓降。

台積電南科晶圓14P7廠於傍晚恢復正常供電，由於當前全球半導體產能嚴重吃緊，台積電產能滿載，各界高度關注台積電所受影響，憂心恐將使得晶片吃緊情況進一步加劇。

市場有諸多揣測，傳出台積電受影響的晶圓數量3萬片至6萬片不等，影響金額在數億元至10億元以內。

資深半導體業法人指出，台積電南科晶圓14P7廠月產能約2萬至3萬片，在酸洗槽的部分影響會較大，另外，在機台內生產中的晶圓也會受到影響，粗估受影響晶圓將在千片以上規模，金額逾1億元。

法人表示，台積電南科晶圓14P7廠製程相對多元，有12奈米、16奈米與40奈米，40奈米製程產線在這次事件中受影響較大，應用產品包含無線網路、穿戴式應用處理器及微控制器等。

因台積電有保險，受損金額可由保險理賠，法人指出，至於客戶產品出貨方面，台積電應可透過加速生產因應，影響應有限。

法人表示，為確保穩定供電，台電在科學園區多採雙迴路供電系統，這次因新建廠房的包商不慎誤挖地下纜線造成停電，難以完全避免，但也不會常發生。

法人指出，停電可能造成晶圓報廢，但比起地震可能造成破片，還有機台移位，對廠商的影響相對輕微。

對於市場的諸多揣測，台積電表示，並不是公司提供的數據，實際影響正在釐清。（編輯：楊凱翔）1100414

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