趙韓選黨主席機率0％？沈富雄：朱當選國民黨就沒救了

前立委沈富雄今（15日）上電台節目專訪，談論國民黨主席選戰。沈富雄預言，中廣董事長趙少康參選國民黨主席機率已是0％，連帶高雄前市長韓國瑜都不會選。沈還說，目前藍營內部都認為新北前市長朱立倫會勝選，但國民黨將因此沒救了。





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節目主持人黃暐瀚表示，他個人判斷，趙少康選國民黨主席的機率只有1％、將近0％，雖然趙少康4月28日將到國民黨中常會演講，會有人覺得因此還有變數。沈富雄也說，這層面不可能，趙少康參選國民黨主席機率已是0％，原本唯一的可能是現任黨主席江啟臣說服中常委，讓反趙的人不好意思出頭，但這機會已經沒有了，趙少康已百分百不選，他甚至認為，韓國瑜也不會選。





沈富雄表示，趙少康出來的第一天，就透露韓國瑜多次去找他，要他參選黨主席，把「韓趙聯盟」講得這麼重，趙少康就變成韓國瑜的代表，也許趙不願意放棄韓粉的支持，但趙韓連在一起時，就已經對趙不利，而韓國瑜儘管不喜歡剩下檯面上的人，但也由不得韓國瑜，而韓本身參選機率也是0％，就算選也選不上。不過黃暐瀚持相反意見稱，他認為韓國瑜參選的機率是51％。





至於還沒表態的朱立倫，沈富雄稱，國民黨裡面的人都認為朱立倫一定會參選，且會選贏黨主席，而他個人認為，朱立倫若贏了，國民黨就沒救了，一旦朱立倫當上黨主席，並主導2024的國民黨總統候選人是朱自己，那國民黨就沒救了。





黃暐瀚追問，那沈富雄認為誰當黨主席對國民黨較好？沈富雄回應，目前若排除趙少康，他個人認為江啟臣比較好，第一、江啟臣是本土，第二、江啟臣沒犯什麼錯，大家說江啟臣太嫩，但太嫩可以訓練，而江啟臣承諾不選總統這點是很大的優點，他也看好江啟臣。



