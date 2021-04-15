獨／精蟲衝腦 廁所內強上傳播妹 中市一個月3妹被害
記者鄧力軍/台言報導
2021-04-15 11:53:22
台中市酒店圈上(3)月才發生2名傳播小姐遭酒客「霸王硬上弓」性侵，同樣的憾事昨日卻再度重演；一名傳播妹於中區某酒店包廂坐檯陪酒時，被酒客強壓於廁所內性侵得逞，身心受創之餘到醫院驗傷並向警方報案。警方已依妨害性自主罪嫌偵辦。這是台中市中區30天內第3件傳播妹遭性侵的案件，傳播妹的人身安全問題再度引發探討。
據警方表示，遭性侵害的酒店小姐隸屬於某傳播公司，昨日到中區某KTV酒店上工坐檯時，遭到一名酒客意圖不軌，酒客趁小姐進廁所時跟進壓制在地上強行性侵，傳播妹在廁所內的遭遇、掙扎，外頭的酒客與其他傳播妹一時都無人得知，結果慘遭性侵得逞。被害的傳播妹事後在公司人員的陪同下到醫院驗傷後，向第一分局繼中派出所報案。
據指出，台中市上個月就曾一夜發生2件傳播小姐遭酒客性侵害案，引起傳播妹人心惶惶，一時奔向走告，相互告戒小心安全，但才時隔一個月，遺憾慘劇卻再度發生。
一名有經驗的酒店少爺表示，酒店、傳播公司及工作人員們都是靠傳播妹吃飯的，實有責任保護傳播妹們的安全，例如他就會常常藉著送毛巾、小菜、飲料、整理桌面的機會多次進到包廂，觀察包廂內氛圍如何，有無危險情事可能發生，如有不法或危險情事可能發生，就會通報店內幹部提前預防，必要時找藉口將傳播妹調出包廂，離開潛在的危險。
台中市婦幼隊宣導婦女在遭受性侵害時，應該立即保全現場物，並到附近醫院驗傷，切莫先洗澡更衣而失去法律上的証據。員警表示妨害性自主罪很重，107年9月9日一宗在私人招待所發生的傳播妹遭性侵案，一審就判酒客5年徒刑，和解賠償32萬後，二審改判3年6，這就是精蟲衝腦的後果。