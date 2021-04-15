蔡英文接見拜登代表訪團 提及中國軍機已威脅區域穩定
記者胡宥心／台北報導
2021-04-15 11:21:59｜2021-04-15 11:25:25
美國總統拜登（Joe Biden）派遣摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）率團訪台，是拜登1月底上任後訪台首發團，今（15）日蔡英文總統在總統府接見訪問團。蔡英文致詞時表示，近日中國頻派軍艦、軍機，不但改變印太現狀也威脅區域和平穩定，希望與美國合作守護印太地區和平穩定，阻止冒進、挑釁的行為。
蔡英文表示，拜登總統參選時已經表達深化對台灣關係，他上任以來台美關係持續穩定發展， 從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）都公開表達美國對台灣的支持是堅若磐石，美國國務院上週宣布對台新交往準則，上個月簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」都展現了台美關係實質進展。
蔡英文說，在這波疫情中台灣守住防線維持蓬勃經濟活力，讓台灣成為美方可信賴的經貿夥伴，尤其在供應鏈安全、5Ｇ科技、基礎建設等方面，台美都展開更密切的合作，她更期待儘速重啟TIFA（貿易暨投資架構協定）。蔡英文也說，這段時間拜登政府在氣候變遷積極國際合作，台灣也推動減碳跟全力發展綠能，相信是台美雙方可以長期合作的重要議題。
蔡英文話鋒一轉談及，她要藉此機會感謝拜登多次重申台海和平穩定的重要性，「尤其近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，不僅改變印太現狀也威脅區域和平穩定。」
蔡英文說，台灣身為積極貢獻國際社會的一份子，非常願意和理念相近的國家包括美國合作，共同守護印太地區的和平穩定，並且阻止冒進、挑釁的行為。
最後，蔡英文也提到，國際近來重視的「認知戰」，台灣尤其對假訊息因應方面有相當經驗，期待打擊假訊息方面，希望能延續與美國合作。