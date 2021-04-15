虎斑貓對「不愛貓阿嬤」黏緊緊 網曝原因：聰明戰術！
文/寵毛網
2021-04-15 22:00:00
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今年兩歲的魚比比是女生，在兩個月大時被奴才從高雄的「愛貓協會」認養回家，從小被當成小孩子養，魚比比非常會聽人說話，似乎也認為自己就是人，不太理會其他貓，只黏著牠的同種：人類！平常興趣就是喜歡每天蹭被被、蹭人類。
當年Flora Yu將魚比比帶回家時，遭到阿嬤的強烈反對，一下放話要丟掉牠、一下又說要送養，甚至第一次見面時，幼貓膽子小似乎有些驚嚇，竟直接朝阿嬤衣服上猛噴肛門腺液！當下Flora Yu直接被罵到臭頭，也想這一大一小可能無法融洽相處，但沒想到接下來的日子，只要阿嬤來拜訪，魚比比都只黏在阿嬤身旁，即便不理牠，也會自己窩在阿嬤腿邊說話、碎念，彷彿她們才是朝夕相處的好夥伴，而Flora Yu是插足在中間的第三者！
吃醋的Flora Yu將這件事上傳網路分享，網友們紛紛留下精確看法：「擒賊先擒王」、「貓很懂看人臉色，知道這個家的老大是誰！」、「貓：越說不愛我的，我就越要征服他，這樣到手才有意思！」、「看到阿嬤罵你就知道誰是老大」、「主子知道誰才是靠山，妳、妳、只是奴才！」。（編輯：李惠婷）
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