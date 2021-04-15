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虎斑貓對「不愛貓阿嬤」黏緊緊　網曝原因：聰明戰術！

文/寵毛網

2021-04-15 22:00:00

貓咪一見到不愛貓的阿嬤就黏上去！（圖／網友Flora Yu授權提供）
▲貓咪一見到不愛貓的阿嬤就黏上去！（圖／網友Flora Yu授權提供）
各位奴才將貓咪帶回家時，是否有被家人阻擋呢？養了三隻貓的網友Flora Yu，在養第一隻貓：魚比比時遭到阿嬤強烈反對，好說歹說下才留下了牠，但未來的兩年裡，只要阿嬤拜訪，魚比比都似乎忘了自家奴才一般，只對阿嬤撒嬌、依賴，讓她不禁想大喊：「我才是那個賺錢養妳的媽啊啊啊啊啊啊啊啊！！」。

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▲魚比比覺得自己是人，其他兩隻才是貓（圖／網友Flora
▲魚比比覺得自己是人，其他兩隻才是貓（圖／網友Flora Yu授權提供）
▲是短尾＋麒麟尾的帥氣組合（圖／網友Flora
▲是短尾＋麒麟尾的帥氣組合（圖／網友Flora Yu授權提供）
今年兩歲的魚比比是女生，在兩個月大時被奴才從高雄的「愛貓協會」認養回家，從小被當成小孩子養，魚比比非常會聽人說話，似乎也認為自己就是人，不太理會其他貓，只黏著牠的同種：人類！平常興趣就是喜歡每天蹭被被、蹭人類。

▲窩在被被中的魚比比（圖／網友Flora
▲窩在被被中的魚比比（圖／網友Flora Yu授權提供）
當年Flora Yu將魚比比帶回家時，遭到阿嬤的強烈反對，一下放話要丟掉牠、一下又說要送養，甚至第一次見面時，幼貓膽子小似乎有些驚嚇，竟直接朝阿嬤衣服上猛噴肛門腺液！當下Flora Yu直接被罵到臭頭，也想這一大一小可能無法融洽相處，但沒想到接下來的日子，只要阿嬤來拜訪，魚比比都只黏在阿嬤身旁，即便不理牠，也會自己窩在阿嬤腿邊說話、碎念，彷彿她們才是朝夕相處的好夥伴，而Flora Yu是插足在中間的第三者！ 

▲阿嬤看手機，魚比比無比乖巧地窩在旁邊（圖／網友Flora
▲阿嬤看手機，魚比比無比乖巧地窩在旁邊（圖／網友Flora Yu授權提供）
吃醋的Flora Yu將這件事上傳網路分享，網友們紛紛留下精確看法：「擒賊先擒王」、「貓很懂看人臉色，知道這個家的老大是誰！」、「貓：越說不愛我的，我就越要征服他，這樣到手才有意思！」、「看到阿嬤罵你就知道誰是老大」、「主子知道誰才是靠山，妳、妳、只是奴才！」。（編輯：李惠婷） 

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