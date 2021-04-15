江啟臣怨美訪團未見藍 朱立倫：跟官方接觸就代表朝野
記者余祥／台北報導
2021-04-15 11:27:26｜2021-04-15 11:35:20
美國前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，國民黨主席江啟臣昨日批，民進黨政府小鼻子小眼睛，沒有安排訪團與在野黨見面。前國民黨主席朱立倫今（15）日表示，非常樂見美國非官方代表團拜會總統、行政院長等，與中華民國政府建立密切關係，政府就是代表全民，沒有分什麼朝野政黨，「跟官方接觸就代表朝野」。
朱立倫上午出席公益活動，他受訪時表示，非常歡迎美國非官方代表團訪台，他們都是台灣長年的老朋友，也長期支持台灣；也非常樂見訪團拜訪總統、行政院長、外交部長等，跟中華民國政府建立密切關係，政府就是代表全民，沒有分什麼朝野政黨，希望台美關係更密切。
至於江啟臣稱民進黨未安排訪團與在野黨見面，朱立倫說，如果有安排朝野政黨與訪團接觸更好，但訪團來台的時間短，「跟官方接觸就代表朝野」。
媒體詢問，美方不見在野黨是否跟國民黨反萊豬有關？朱立倫說，他不願做這樣的揣測。