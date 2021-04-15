蘋果發表會LOGO撞臉彩帶高 高市府順勢邀全球疫後來觀光
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-15 11:55:07
「聽說某水果公司邀請函跟高雄市徽很像」，「這不是高雄的logo 嗎..」昨（14）日眼尖網友發現，蘋果公司春季發表會邀請函封面設計與高雄市的市徽「彩帶高」神似，引起各大粉絲團熱烈討論，高市府新聞局「高雄一百」臉書粉專順勢發布彩帶高邀請函，廣邀全球旅客待COVID-19疫情告一段落之後，到高雄觀光旅遊。
今年下半年開始，國家級的慶典與策展，將重磅回歸高雄舉行，包括今年10月的國慶煙火、明年2月的臺灣燈會與明年10月的臺灣設計展。新聞局指出，國慶煙火與臺灣燈會暌違20年再度重返高雄，隨著臺灣防疫有成與全球逐步邊境解禁，將帶動高雄觀光與國際能見度。 新聞局表示，高雄擁有得天獨厚的自然景觀，例如：世界級的惡地地形「月世界」，全台唯一、世界唯二的「紫蝶幽谷」等，還有豐富的人文風情，市府歡迎全球人士在後疫情時代，到高雄體驗最美好的旅程。
新聞局強調今年初，高雄獲紐約時報選為52個2021全球「最愛城市」，也是全臺灣唯一上榜的城市，除了山、海景點，尤以高雄的包容力與友善的人情味備受旅客推薦。高雄也曾於2018年獲國際知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）10大旅遊城市的推薦。