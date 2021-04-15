洗碗機時代來臨！居家必備新寵兒成就美好生活

在家中廚房揮灑創意、用心烹調料理的過程，對媽媽來說是件療癒又抒壓的日常小確幸，且見到愛人、家人對手作料理讚不絕口的神情，更能獲得滿滿的成就感。可是，在享受抒壓、療癒及成就感之後，眼前那滿坑滿谷被油漬髒污包裹的鍋碗瓢盆，往往能瞬間把大家拉回現實，原先愉悅歡快的氛圍，最後卻在「誰來洗碗」的討價還價中劃下句點，消耗了真摯的情感與寶貴的時間。





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▲下廚料理、享用美食是如此開心之事，不應該因為「洗碗」而大傷腦筋。（圖／資料照片）

× ▲下廚料理、享用美食是如此開心之事，不應該因為「洗碗」而大傷腦筋。（圖／資料照片）

但實際上，「洗碗」這件家務小事不應該消耗彼此感情、家庭愉悅氣氛，也不應該佔用任何一位家人的寶貴時間，既然洗衣服都能交給洗衣機代勞，洗碗當然也可以！近年來，為現代人省去大量的清潔瑣事和時間的「洗碗機」，在種類繁多的家電用品中脫穎而出，網路熱搜度、社團討論度極高，可稱作是成就美好生活的居家必備新寵兒，更是母親節送禮最夯首選。





不過，洗碗機規格百百種，且使用年限可長達10年左右，該如何挑選最適合的機種呢？首先，挑選洗碗機首重容量，家中鍋碗瓢盆皆能容納才是最適合的，因此在「能大就不要小」的前提之下，再將家庭成員數量、用餐使用碗盤之習慣，以及廚房空間列入考慮因素之一。





▲ASKO瑞典雅士高洗碗機適合二代、三代同堂、喜歡下廚的家庭使用。（圖／資料照片）

× ▲ASKO瑞典雅士高洗碗機適合二代、三代同堂、喜歡下廚的家庭使用。（圖／資料照片）

家中二代、三代同堂，一日至少有一餐會在家開伙，且廚房空間較為足夠，適合挑選嵌入式或擺放獨立式大容量的洗碗機機種，像是取得北歐天鵝環保標章的ASKO瑞典雅士高洗碗機，即屬於10多人份大容量機種。ASKO瑞典雅士高洗碗機機體內層、噴水壁、電熱管、碗籃、機體底盤等，皆大量使用高品質、抗蝕性最強的不鏽鋼材質，具備歐盟評鑑A級洗淨力的噴淋系統，搭配多功能上下層碗籃，可視不同需求自行拆除移動，較大型的炒鍋、湯鍋或是烤盤，皆能輕鬆放入、完美洗淨。





再加上ASKO瑞典雅士高洗碗機擁有獨家設計的Turbo Drying™ 抽氣冷凝烘乾系統，烘乾時啟動風扇裝置主動將機體內熱氣抽入冷凝管，管內水氣冷凝成水滴後排出，取代機器內部加熱烘乾或餘熱烘乾的傳統模式，烘乾碗盤效果極好，自動開門系統則能在洗淨烘乾後自動彈開門板，加快烘乾時間更節省能源。





▲Celinda賽寧6人份桌上型洗碗機適合小家庭、租屋族使用。（圖／資料照片）

× ▲Celinda賽寧6人份桌上型洗碗機適合小家庭、租屋族使用。（圖／資料照片）

倘若是有空間上的限制、家庭人口較為簡單或是租屋族，則可以考慮桌上型洗碗機機種，專為亞洲市場設計的Celinda賽寧6人份桌上型洗碗機，具備恰到好處的6人份容量，適合4至6人的小家庭；Celinda賽寧洗碗機不僅具備領先業界的75度高溫殺菌洗程，更以可360度旋轉清洗的上下噴水臂，取代傳統單噴水臂設計，杜絕任何清洗死角，且快速洗程只需短短35分鐘，省時又省水。





除了暖風烘乾循環系統之外，也針對亞洲人使用習慣，設計獨立烘乾程式，適合需要手洗的碗盤、鍋具或是塑膠器皿進行最佳的烘乾處理。





▲依照適合的條件謹慎挑選品質優良的洗碗機，即能輕鬆享受科技帶來的便利。（圖／資料照片）

× ▲依照適合的條件謹慎挑選品質優良的洗碗機，即能輕鬆享受科技帶來的便利。（圖／資料照片）

因此，不論廚房空間是大是小，或是家庭人數多寡、使用餐盤習慣不同，只要依照適合的條件謹慎挑選品質優良的洗碗機，即能輕鬆享受科技帶來的便利，讓喜愛料理的媽媽們更能全心全意投入在下廚料理的樂趣之中，無須擔心善後，且天天省下30分鐘以上的洗碗時間，就是最美好也最值得投資的母親節禮物。





