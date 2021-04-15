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太魯閣出軌意外　交通部增投1200億強化基礎建設

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-15 12:04:40

太魯閣出軌意外　交通部增投1200億強化基礎建設
▲立法院交通委員會今（15）日召開「台灣鐵路管理局澈底改革暨鐵路法修正方向」公聽會。（圖／記者朱永強攝,2021.04.15）
台灣鐵路沉痾難解，太魯閣出軌意外讓全國上下再次正式台鐵安全及未來營運發展問題，立法院交通委員會今（15）日召開「台灣鐵路管理局澈底改革暨鐵路法修正方向」公聽會，交通部次長、台鐵局代理局長祁文中報告，台鐵未來將朝企業化管理方向推動組織調整，而交通部將投入1200億元強化各項基礎設施。

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祁文中表示，在107年普悠瑪事故後調查小組共提出144 項改善事項，並分為優先、一般及後續改善事項3類，目前交通部同意解除列管由台鐵局持續精進的有109項，尚未解除列管35項，將持續落實監督。而在108年已導入安全管理系統預計在111年10月建置完成。

而針對台鐵組織問題，祁文中指出，總體檢報告已提出台鐵局組織由法律規範改為朝法律授權，得彈性調整內部組織方向修正台鐵局組織條例、成立安全專責單位，改變運、工、機、電各行其是組織文化與模式，配合未來分區營運控管模式建置整合的緊急應變中心、強化員工訓練中心功能等多項建議，交通部將朝企業化管理精神，督導台鐵局推動組織調整。

另外祁文中說，近年鐵公路運輸外在環境日益競爭及台鐵票價長期僵固無法漲價反映營運成本，為落實開創財源改善財務結構，業已成立資產開發中心及附業營運 中心，積極運用促進民間參與、設定地上權、都市更新等方式辦理資產活化開發，以及創新多元鐵道商品與開發新口味鐵路便當，以增加附屬事業收入。

祁文中指出，由於政府財政能力無法一次性處理台鐵局舊制退撫金及政策性負擔，但為協助台鐵，政府已陸續投資各項鐵路行車安全改善、車輛新購及汰換、基礎設施更新、系統安全與智慧化提升等軌道建設1500多億元，未來仍將持續投資該局相關建設1200 多億元，協助強化各項基礎設施。而針對服務性路線、小站營運虧損等不可歸責台鐵的政策性負擔，將爭取行政院持續編列預算撥補，期待逐步改善台鐵長期虧損等問題。

而在修法方面，祁文中表示，為強化鐵路營運及安全監理事項、因應鐵道局成立使其法定監理權責明確化、推動觀光鐵路、 建構國營鐵路機構不動產開發與處分機制，修正對旅客及民眾違法行為處罰規定，正研擬鐵路法修正草案，共計修正24條、刪除1條、新增11條，目前已完成預告，並依法制作業程序由本部持續召開法規委員會進行審查。

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