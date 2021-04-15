東京疫情快速升溫 日媒：執政黨坦承東京奧運可能取消
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-15 12:10:38
日本境內疫情自從解除2度發布的「緊急事態宣言」以來，東京、大阪等地呈現快速升溫的情況，14日更是睽違近3個月再度出現單日逾4000例，使得即將來臨的東奧是否舉辦，成為各界關注焦點。日本共同社（Kyodo）今（15）日報導，執政黨自民黨官員受訪時坦承，取消今年東京奧運是選項之一。
自民黨幹事長二階俊博（Toshihiro Nikai）在接受電視訪問時鬆口表示，如果新冠肺炎疫情持續升溫，意味著日本可能必須放棄東奧。
日本新冠肺炎疫情近日再度蔓延，眼看著東京奧運將於7月23日登場，日本政府持續推行社交距離措施，並且限制進場觀眾人數的，希望最後還是能夠順利主辦奧運。
然而，民調顯示，多數日本人民不贊成在疫情期間舉行奧運，甚至有人在日本推特發起的「取消奧運」（Canceling Olympics）活動，至今累計超過2萬用戶連署支持。東京奧運主辦單位尚未就共同社的報導發表評論。
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