生活產品設計畢業展「十九航廈」 三大主題秀學子創意
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-15 12:19:38
▲「十九航廈」寓意係指共築夢想的第19屆畢業生，從航廈出發。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）
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▲「十九航廈」寓意係指共築夢想的第19屆畢業生，從航廈出發。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）
樹德科大學生活產品設計系第19屆畢業生以「十九航廈TERMINL NINETEENTH」為題，由90位日間部及進修部同學展出52件作品。作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。展覽日期自即日起至4月17日，於該校設計大樓一樓大理石廣場舉行，5月也將於高雄展覽館、南港展覽館展出。
▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14） 畢業展由系主任陳文亮率師資團隊指導，總召集人林群超與張宗祐二位指導老師說明「十九航廈TERMINL NINETEENTH」寓意，係指共築夢想的第19屆畢業生，從航廈出發，「每個起飛是自願的，每個降落是必然的/Every takeoff is optional， Every landing is mandatory」，選擇踏上設計之路，以作品呈現自我價值，以構築自身未來設計旅途的里程碑；展場主要視覺概念採用天、地、海三元素結合成立體景象，並透過空間感架構出航行者的視角。 × ▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14） ▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14） 董事長朱元祥、校長陳清燿、設計學院院長蘇中和、產設系主任陳文亮、距離11屆的校友擔任青築設計顧問公司執行長楊文廣等師長分別以「發想是天馬行空，要落實為可用產品則須要不同的環境，設計的未來是涵蓋在每一個地方」、「設計無邊界，成果要有目標性，天上飛完總要著陸面對未來」、「藉由航廈轉運成功」、「勿忘初衷把設計帶出去，創造人性化產品」、及「全世界有9千萬位設計師，要能把自己的設計帶出去實現夢想」等祝福勉勵同學。 × ▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）
展出作品有人貓共融書桌、手部身障者使用的砧板、針對尿袋使用患者設計的智慧集尿裝置、肌肉拉伸輔助器、可旋轉式屏風、安全帽、盲人義式咖啡機、壁掛式自動氣熨斗、複合式助眠機、自動傘套機、寵物專用賣場購物車、扣扣櫃-幼兒園組合式家具等，共52件作品呈現4年專業學習成果。
「十九航廈」校外展出，高雄展覽館(放視大賞)5月5日至7日；南港展覽館1樓Q區(新一代設計展)自5月14日至17日。