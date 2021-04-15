生活產品設計畢業展「十九航廈」　三大主題秀學子創意

樹德科大學生活產品設計系第19屆畢業生以「十九航廈TERMINL NINETEENTH」為題，由90位日間部及進修部同學展出52件作品。作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。展覽日期自即日起至4月17日，於該校設計大樓一樓大理石廣場舉行，5月也將於高雄展覽館、南港展覽館展出。





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▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

× ▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

× ▲「十九航廈」畢業展作品分為工業設計、工藝設計及傢俱設計3大類別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.14）

展出作品有人貓共融書桌、手部身障者使用的砧板、針對尿袋使用患者設計的智慧集尿裝置、肌肉拉伸輔助器、可旋轉式屏風、安全帽、盲人義式咖啡機、壁掛式自動氣熨斗、複合式助眠機、自動傘套機、寵物專用賣場購物車、扣扣櫃-幼兒園組合式家具等，共52件作品呈現4年專業學習成果。





「十九航廈」校外展出，高雄展覽館(放視大賞)5月5日至7日；南港展覽館1樓Q區(新一代設計展)自5月14日至17日。



