國資圖攜手50旅讀好店 邀民眾體驗跳閱旅行新玩法

迎接2021年世界閱讀日，及因應國旅大爆發需求，國資圖結合閱讀與旅行，15日起推出系列「閱讀背包客」活動，包括旅讀好店串遊趣、漂遊市集等，邀請讀者體驗國旅新玩法，在店與店、城市之間「跳閱旅行」，找尋閱讀與旅行新樂趣，深入體驗在地文化，國資圖讀者可享加碼優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀

國資圖歡慶世界閱讀日有創意，在旅讀好店串遊趣活動中，擴大邀集中部四縣市超過50家各具特色旅讀好店，有尊任咖啡、梨子咖啡、萬代福影城及馨苑小料理等。15日起為期一個月，透過食樂饗宴、慢活飲店、品味生活、嚴選行旅、讀思慢想5大類別，共創跳島旅讀新玩法，凡配合店家完成拍照打卡任務，還有機會抽中旅行箱、旅行收納包、住宿券等超過100個獎項！

▲國資圖攜手50旅讀好店推「閱讀背包客」系列活動，將旅行與閱讀結合，邀民眾體驗國旅新玩法。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.15)

此外，旅讀好店針對國資圖讀者推出加碼優惠，只要出示國資圖借閱證，就可獨享消費打折，或贈送甜點、小禮物等。為讓國人深入體驗中部在地文化，各店家紛紛規劃專屬私房遊程，以延伸閱讀，發掘旅行背後精采人文故事。

至於24日登場的漂遊市集，推出萬卷藏書島、職涯探索島、桌遊解謎島、輕食飲品島、健康檢測島等五大特色島嶼，邀請民眾前來挑戰「跳島任務」，闖關集點即贈精美文創旅行組一個。

▲國資圖迎接世界閱讀日，結合旅行與閱讀推出閱讀背包客系列活動，館長邀請民眾「機不離手、書不離身」，一起體驗不一樣的國旅新玩法。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.15)

配合國際閱讀日，國資圖於17日起邀請全國70多家特色出版社，推出「小型國際書展」，其中桌遊探索島網羅了新天鵝堡、2Plus桌遊設計、程式老爹、大富翁等知名桌遊商參展，舉凡派對聚會、居家旅行都可以玩，現場並教導桌遊技藝，要讓民眾玩得不亦樂乎！

重頭戲是國資圖別出心裁推出「全臺首屆旅讀馬拉松」，在跳島的同時亦能靜心閱讀，參加旅讀馬拉松完賽並撰寫200字心得，可獲全臺首張旅讀馬拉松完賽證明！名額有限，可至官方網站報名。