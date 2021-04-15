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高雄16歲失聯少女找到了　大寮男網友家尋獲

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-15 12:35:43｜2021-04-15 12:45:50

失聯少女家屬不斷向警方道謝，警方則說這是警察應該做的 。（圖／翻攝畫面）
▲失聯少女家屬不斷向警方道謝，警方則說這是警察應該做的 。（圖／翻攝畫面）
高雄1名就讀高職的16歲張姓女學生從4月12日起就和家裡人失聯，全家心急如焚，除了報警之外，並在臉書PO出尋人啟事，希望網友幫忙分享，希望儘早找回孩子，警方獲報後隨即組成尋人小組，經警方抽絲剝繭，今（15）早10點半左右總算在大寮網友家找到失聯的16歲少女。

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張姓少女家屬貼文指出，女兒在4月12日早上7點出門後就沒了音訊，手機也無法聯繫，並表示當天她穿了橘色衣服、牛仔短褲，加一件白色連帽外套，已經報警，請網友有看到聯繫，多晚都可以，全家都很擔心睡不著。

因失蹤人未滿18歲，警方獲報後隨即啟動緊急協尋，通報高雄市警局少年隊、婦幼隊、少年隊、小港分局等單位，並由小港分局偵查隊、高松派出所，以及少年隊組成專案小組找人，沿路調閱張姓少女可能經過的路段，逐一調閱器畫面，抽絲剝繭，今日上午專案小組總算在大寮區一處大樓的頂樓附近找到失聯少女。

據了解，少女離家後就一直住在男網友的大寮區住處，警方也將少女帶回小港分局高松派出所安置，少女的家屬得知女兒找到的消息，急忙趕到派出所激動落淚，並不斷敬禮向警方道謝，警方則說這是應該做的，至於少女的離家原因及失聯期間發生的事情，警方還在釐清中。

▲張女家屬貼文協尋女兒，幸經警方調閱監視器畫面抽絲剝繭，終於順利找到人。（圖／翻攝自全國協尋專頁臉書）
▲張女家屬貼文協尋女兒，幸經警方調閱監視器畫面抽絲剝繭，終於順利找到人。（圖／翻攝自全國協尋專頁臉書）
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