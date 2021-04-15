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回擊國台辦　朱立倫：中華民國存在是鐵一般的事實

新頭殼newtalk

2021-04-15 14:20:09

▲ （圖／新頭殼）
▲中國國台辦發言人馬曉光昨稱，國民黨喪失代表全中國合法政府的地位，「這是不爭的歷史事實」，新北前市長朱立倫今（15日）也表態稱，中華民國不但存在，還存在110年，這是鐵一般的事實。 （圖／新頭殼）
就香港部分歷史教材將「中華民國政府遷台」改為「中國國民黨遷台」，中國國台辦發言人馬曉光昨稱，國民黨喪失代表全中國合法政府的地位，「這是不爭的歷史事實」。對於中華民國遭到否定，新北前市長朱立倫今（15日）也表態稱，中華民國不但存在，還存在110年，這是鐵一般的事實。

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朱立倫受訪表示，中華民國不但從1949年到今天還屹立不搖的存在台灣，中華民國存在110年是鐵一般的事實；兩岸在推動兩岸關係的時候，很重要的一個基礎就是大家要求同存異，再進一步求同尊異，要尊重歷史事實也要尊重現狀，這是將來推動兩岸和平非常重要的一個基本態度。

朱立倫再次強調，兩岸過去只是在求同存異，存異的結果就很容易在歷史的見解上及現狀的態度上有很大的差異，事實上，中華民國不但存在，還存在110年，這是鐵一般的事實。

另就前立委沈富雄接受電台專訪，談論國民黨主席選戰時，稱朱立倫若當選「國民黨就沒救了」一說。朱立倫回應，「沈大老有時發言很有趣，我也很喜歡沈大老，可是沈大老好像每次挺誰，誰很快就爆掉了。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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