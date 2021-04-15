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全台灣缺水他卻爽泡澡！網見浴缸「這幕」臉綠：心服口服

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 12:47:35｜2021-04-15 12:47:42

▲網友分享自己朋友居住在水情吃緊的縣市，但洗澡時卻爽泡澡，結果照片一看，讓網友全驚呆。（示意圖/Pixabay）
▲網友分享自己朋友居住在水情吃緊的縣市，但洗澡時卻爽泡澡，結果照片一看，讓網友全驚呆。（示意圖/Pixabay）
中南部水情持續吃緊，許多縣市都開始實施節水措施，不少水庫的蓄水率都低於百分之20％，甚至有些水庫蓄水量已經跌破10％，令人擔憂。但近日，就有網友分享自己朋友居住在水情吃緊的縣市，但卻用浴缸超爽的泡澡，沒想到網友看完之後，紛紛服氣的表示「好啦！你贏了」。

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原PO在「爆廢1公社」指出「我朋友今天泡澡，然後附上這張圖給我，我想也沒有人可以罵他浪費水了」，照片中只見浴缸裡的水漂滿了白白的汙垢，水的顏色看起來又綠又灰，看起來髒汙超多，看似好幾天沒洗澡...一次大解放般。

▲網友分享友人泡澡照片，浴缸內的水因為太久沒洗澡，非常混濁，驚呆所有人。（圖/爆廢公社）
▲網友分享友人泡澡照片，浴缸內的水因為太久沒洗澡，非常混濁，驚呆所有人。（圖/爆廢1公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我剛吃飽給我看這個？」、「是多久沒有洗澡，那都是仙吧，好噁」、「怎麼有一種煮貢丸湯的錯覺＝＝」、「真省水達人，好啦！你朋友贏了」、「好誇張...絕命省水戰」、「真的再不下雨，中南部就要完蛋了」、「那個仙整個讓浴缸像高湯....」、「好啦心服口服，省水達人4你」。

不過，也有不少網友分享省水小秘招「我是淋浴的時候，腳下放大盆子，洗過的水拿來沖廁所」、「可以留著沖馬桶啦」、「這個水真的太噁，但可以拿來沖馬桶啦」、「洗澡水不用省啦，這樣泡澡有比較舒服嗎？剩下的髒水可以沖馬桶」。（編輯：張嘉哲）

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