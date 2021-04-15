江啟臣被打臉？陶德訪團今見藍委 綠營呼籲江應道歉
記者胡宥心／台北報導
2021-04-15 13:50:14｜2021-04-15 13:56:46
美國總統拜登（Joe Biden）派遣摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）率團訪台，拜會總統、行政院長，不過國民黨主席江啓臣昨天埋怨，民進黨小鼻子小眼睛、沒安排美方與在野黨見面，今（15）日被「打臉」，民進黨發言人謝佩芬表示，美方早在三月初時就通知我方，安排於今天下午與立法院「台美國會議員聯誼會」見面，會中也有國民黨立委，她呼籲江應該道歉，不要誤導社會大眾。
謝佩芬表示，台灣外交處境艱難，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外，美國總統派訪問團來台，促進台美雙方交流，對台灣整體外交關係有很大助益就在台美關係持續交流之際，卻看到江啟臣在接受廣播節目專訪時指控，近年國外重要關鍵人士來訪，外交部與民進黨都是「小鼻子、小眼睛」，拒絕安排與在野黨會面，這次美方來訪同樣也未做安排。
謝佩芬說，事實上，美方早在三月初時就通知我方，安排於今天下午與立法院「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會面，而國民黨立委陳以信在媒體受訪時也承認此事；江啓臣連自己同黨立委是否有出席都沒有先問清楚，就急著批評民進黨政府，這麽著急的政治操作，難道是因為主席選舉的壓力嗎？
謝佩芬指出，請江啓臣在惡意指控他人之前，先想一想自己就任國民黨主席以來，國民黨是怎樣對待台灣的國際友人呢？美國衛生部長阿札爾來訪，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑「阿札爾是瘦肉精老闆」；美國務院次卿柯拉克訪台，國民黨率眾到機場用「抗議美豬」來迎接訪團；AIT邀請國民黨立委們餐敘，江啟臣主席以團進團出拒絕邀宴；AIT拜會台中市政府，市長盧秀燕違反外交誠信、突襲羞辱AIT處長酈英傑；美國聯合國駐使克拉夫特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。國民黨以造謠抹黑、惡言羞辱方式對待國際重要友人的事實，可說是不勝枚舉、罄竹難書。