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政院拍板修法　重大逃漏稅最高可處1億元罰金

中央社

2021-04-15 13:56:15

行政院發言人羅秉成（中）15日主持行政院會後記者會，主計總處副主計長蔡鴻坤（左）、財政部次長李慶華（左2）、國發會副主委施克和（右2）、科技會報辦公室執行祕書葉哲良（右）出席記者會。中央社記者張皓安攝 110年4月15日
▲行政院發言人羅秉成（中）15日主持行政院會後記者會，主計總處副主計長蔡鴻坤（左）、財政部次長李慶華（左2）、國發會副主委施克和（右2）、科技會報辦公室執行祕書葉哲良（右）出席記者會。中央社記者張皓安攝 110年4月15日

（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院會今天通過稅捐稽徵法部分條文修正草案，除調降滯納金加徵方式外，逃漏稅的罰金從現行6萬元以下，提高到500萬元以下，並增訂逃漏稅達一定金額者，最高可處1億元以下罰金。

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行政院發言人羅秉成在院會後記者會中轉述指出，行政院長蘇貞昌表示，這次修法一方面調降滯納金加徵方式，新增得申請分期繳納的規定，另一方面也加重逃漏稅罰則，適切兼顧維護保障納稅義務人權利與國家債權，送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

財政部賦稅署長許慈美表示，這次修法有「減負擔」、「護公平」、「齊時效」三大重點。「減負擔」部分，調降滯納金加徵率，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益；為協助有繳納意願的納稅義務人繳稅，增訂放寬納稅義務人申請適用加計利息分期繳納情形。

許慈美說，「護公平」部分，提高逃漏稅刑罰，由新台幣6萬元以下罰金修正為500萬元以下罰金，並增訂個人逃漏稅達1000萬元以上、營利事業漏稅額在5000萬元以上案件加重處罰，處1年以上7年以下有期徒刑，併科1000萬元以上1億元以下罰金。

許慈美表示，這次修法也新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，因目前檢舉案件獎金核發標準不一，為求一致，修法後以每案罰鍰20%、最高限額480萬元。另外，稅務人員、稅賦查核人員配偶及三等親、依法執行勤務的公務員及參與逃漏稅之人等，不得領取檢舉獎金。

許慈美說，「齊時效」部分，對於錯誤溢繳稅款申請退稅期間，由「5年」或「無期限」，一律修正為以10年為限；針對明知無納稅義務，違反稅法或其他法律規定而為繳納的款項，例如為向銀行詐貸虛增營業額所繳納的相關稅款，不得請求返還。（編輯：林淑媛）1100415

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