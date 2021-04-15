拜登好友陶德下午會面朝野立委 陳以信：以個人名義受邀
記者吳承翰／台北報導
2021-04-15 13:57:11｜2021-04-15 13:58:59
美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，國民黨主席江啟臣批蔡政府執政後，每當外賓訪台，他們從未安排外賓與在野黨見面「小鼻子、小眼睛」，但訪團15日下午將與跨黨派立委會晤，名單包含民進黨立委羅致政、王定宇，國民黨立委陳以信、蔣萬安，台灣民眾黨立委高虹安。
陳以信上午受訪時說，他表示是以個人身份接受AIT邀請，事前也不知道會有美國重要訪台成員在裡面，江啟臣所反應的是目前政府問題，外交部、總統府應特別注意。
陳以信說，過去國民黨執政時，美方或外國友人來台，都會盡量安排跟國民黨、民進黨有接觸機會，但蔡政府上任後，訪台團行程都會集中安排在行政部門，政黨部分沒安排，他認為，江啟臣反應的是目前政府的問題，台美關係應不分朝野共同推動，美方友人對於國內朝野應有適當接觸的機會。
至於會晤將談的議題，陳以信說，據他了解，還有其他委員會參加，「是誰我不確定，我想會談會很自然，會希望知道美方對於台美關係的立場，有機會也會適當表達我們的看法。」