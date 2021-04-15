快訊／新增1例境外移入！來自印尼

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（15）日公布國內新增 1 例境外移入 COVID-19 確定病例（案 1069），為本國籍未滿 5 歲女童，長期居住印尼。





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指揮中心指出，案 1069今年 3月21日 即有咳嗽症狀，於印尼當地就醫服藥後症狀改善；3/28 與案 1036（印尼籍 30 多歲女性）同行來臺，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境時隨同案 1036 後送就醫，因案 1069 曾於 3/21 有咳嗽症狀，亦進行採檢，其中案 1036 檢驗 COVID-19 陽性，於 4/1 確診，案 1069 則檢驗陰性，返家由家人照顧，並列為居家隔離對象。





考量案 1069 居家隔離前皆由案 1036 照顧，接觸時間長，為求慎重， 4/13 由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿採檢，檢出 COVID-19 陽性，於今日確診（Ct值 29，二採 Ct 值介於 27 至 34，血清抗體 IgM 及 IgG 皆為陽性）。





案 1069 之密切接觸者共 1 人，先前已匡列為案 1036 接觸者，故不重複匡列，4/13 採檢結果為陰性，因其為案 1069 確診前照顧者，將延長居家隔離期間至 4/27。





截至目前國內累計 1,068 例確診，分別為 952 例境外移入，77 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染及 1 例不明；另 1 例（案 530）移除為空號。確診個案中 11 人死亡、1,031 人解除隔離、26 人住院隔離中。



