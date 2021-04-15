站上萬七新高！台股終場大漲210.76點、收17076.73點
記者顏真真/台北報導
2021-04-15 14:31:36
台股今（15）日開低走高，中場在買單點火台積電，加上傳產及金融股助攻下，成功站上萬七大關，並突破前波高點17041點，收在當日最高點17076.73點，再創歷史新高，大漲210.76點，漲幅1.25%，成交量達新台幣3609.6億元。
美股4大指數僅道瓊維持小漲，台股今日則呈現開低走高走勢，早盤市場觀望台積電法說會，台積電平盤開出後，盤中一度翻黑，所幸中場買盤歸隊，尾盤大單拉抬，台積電終場上漲7元、漲幅1.14%，收在619元。而在台積電回神，加上傳產及金融股助攻，也推升台股中場重回萬七大關，並持續上攻，最後收在當日最高點17076.73點，也改寫台股新高紀錄，大漲210.76點。
就類股表現來看，電子類股的半導體、光電、電子零組件都有1%以上傳幅，而傳產的橡膠類股漲更超過5%，塑膠、電器電纜亦有3%以上漲幅，油電燃氣漲超過2%，金融股漲幅也有1%以上。
在個股表現部分，蘋概3天王中台積電終場收在619元，上漲1.14%；股王大立光以3050元作收、上漲0.99%，倒是鴻海下跌0.41%，收在121元，而聯詠漲逾3%，聯發科、友達漲超過2%，台達電、群創漲逾1%。
至於傳產橡膠的建大、台橡都漲停，正新也漲超過6%，塑膠的台聚漲停作收，聯成、華夏也漲逾5%。金融股的富邦金亦漲超過5%，國泰金及玉山金也有2%以上漲幅。