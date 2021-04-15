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茶樹也受旱情影響　農委會啟動救助申請

記者張志康/綜合報導

2021-04-15 14:27:39

▲茶樹可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，加強樹冠面噴水以防寒害。〈圖／記者黃玿琮攝〉
▲農委會主委陳吉仲表示，茶樹也受到近來的旱情影響。（圖／NOWnews資料照，記者黃玿琮攝）
農委會主委陳吉仲今（15）日表示，近來國內乾旱的影響範圍持續擴大，除平地的農作物外，種在山上的茶樹也受影響，除導致茶葉歉收外，更有茶樹因而枯死。對此，農委會已啟動天然災害救助申請，請縣市政府進行調查統計。

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陳吉仲今日與立法院經濟委員會考察嘉義地區農工建設概況，他指出，日前赴南投考察時，發現這次乾旱導致茶葉歉收情形嚴重，甚至茶樹整株枯死，已請茶業改良場與農糧署針對茶農進行教育宣導，降低乾旱對茶產業的影響。

另外，農委會也針對茶農啟動農業天然災害救助申請，並請縣市政府協助調查統計，茶業種植面積損失率超過20%以上者，可申請現金救助。現金救助每公頃新台幣5萬元，有機資材每公頃補助3萬元；如果每公頃枯死的茶苗超過8千株，一公頃再補助5萬元。

對此，農委會茶業改良場也指出，去年台灣沒有颱風侵襲，再加上長期的乾旱，直接影響茶樹的生長，今年的春茶茶芽減少且發生老化情況，還有茶芽長得長短不齊，不利於採收，整體產量減少超過2成，符合天然災害補助條件。

陳吉仲表示，茶農也反映貿易商拿台灣品種在外國種植，採收後進口回台灣打擊本地茶農，因此農委會近期將實施新措施，限制在外國種植台灣品種茶葉進口，保障本地茶農權益。

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