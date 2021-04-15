網路糾紛仁武開槍嫌落網　跑到喘不過氣送急診

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仁武警方指出，大社所巡邏警網及專案小組今日中午12點半左右在大社區嘉誠路一帶，開車行經北勢巷保元宮時，發現一自小客車突然由路邊衝出，警方上前欲盤查車輛，該車卻加速駛離現場，警車於後方一路尾隨，自小客車因慌忙逃竄不慎在嘉保路、北勢巷口自撞，車上4人隨即下車徒步逃逸。
警方見狀立即上前追捕，先逮獲18歲的李嫌，後到場的支援警網則在嘉誠國小旁斜坡查獲24歲的胡嫌，據悉，胡嫌就是涉及4月13日凌晨3點10分，大景二街槍擊案的開槍嫌犯。
據了解，臉書暱稱「蔡小小」的女子4月11日凌晨4時許，在臉書PO文稱許姓男子不良行徑，即遭22歲的高姓男子嗆聲留言，隔天晚上9點多，蔡小小男姓友人又致電高姓男子指稱為何要留言，雙方發生衝突，4月13日凌晨3點多就在仁武大景二街發生槍擊案，六部車輛前往該處一間鐵皮屋，其中一部倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門開槍了約10槍，造成屋內4名男子中彈送醫。
仁武分局、高雄市刑大與刑事局南打中心共組專案小組，昨天先在新興區、鳳山區、林園區陸續逮捕4車3人，高雄市警局局長黃明昭今日上午到高雄市政府四維行政中心參加治安會議時則表示已查獲5部涉案車輛，並有5人已經到案，並強調會追查到底，市長陳其邁也重申，槍枝、肅槍度全台來說都是嚴重的問題，不管是各縣市政府跟中央，大家都要加緊合作。
仁武警方表示，自撞自小客車車上4人棄車逃逸，除了李嫌及開槍的胡嫌遭逮，另2人則是逃入草叢，目前警方持續追捕中，並方並在車上背包內起獲槍枝4把及子彈、微量3級毒品及k盤，其中2把更已上膛，幸好現場並未發生槍戰，過程中無人受傷，而高雄市警局局長黃明昭、仁武分局長蔡文峰也到場了解情形，李嫌事後向警方供稱，他也是該起槍案開槍的其中一人，槍案後逃逸的這幾天都是睡在車上，供述是否屬實，警方將進一步釐清，至此警方已查獲7人6車到案。