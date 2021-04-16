網批黃牌重機停汽車格吃罰單超扯 警急撤掉罰單致歉
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-16 08:05:11
高雄一名網友，在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，日前將自己的黃牌重機停汽車格，近日卻收到一張罰單，內容為遭人檢舉「停車車種不依規定」罰款600元，對此高市警局小港分局交通組長宋敏旭表示，該案為民眾檢舉案件，處理員警未能查核該案資料，該分局除立即致電該車主表達歉意外，並主動撤銷該告發單，並追究處理人員疏失責任。
依據網友表示，他於今年2月24日，將重機停放在路邊汽車格，結果3月間遭人檢舉，罰單上寫著「停車車種不依規定」罰鍰600元，該網友痛批「黃牌重機不能停機車格，現在連汽車格都會被開罰了，試問要停哪裡？」，並指出自己是依照法規停車，究竟錯在哪裡？PO文引發網友熱議，紛紛表示「檢舉人沒知識就算了，開單單位居然連看都不看」、「遇到白癡檢舉魔人」、「開單的員警不合格」、「扯到爆」，並呼籲網友記得去申訴。
宋敏旭表示，該案為民眾檢舉案件，大型重型機車停放汽車停車格，因檢舉照片天色昏暗，處理員警未能查核該案資料，至舉發錯誤該車為重型機車違規停車，該分局除立即致電該車主表達歉意外，並主動撤銷該告發單，並追究處理人員疏失責任。
小港分局強調，未來將加強員警教育訓練，落實逕行舉發交通違規案件審核機制，避免錯誤舉發。