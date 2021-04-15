莫德納疫苗4月底來台？莊人祥嚴正否認
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-15 14:58:07｜2021-04-15 15:03:31
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，AZ疫苗接種總共累計28,467人已施打，昨天新增12例不良反應事件，都屬於非嚴重狀況。今天有媒體報導，有一批莫德納疫苗預計最快4月底抵台，指揮中心發言人莊人祥嚴正否認。
莊人祥說，對於莫德納疫苗4月底來台的消息，自己從來沒有聽說過，嚴正否認該消息，還是維持上次的說法5月可能會來。
莊人祥也表示，台灣持續施打AZ疫苗，其他疫苗後續抵台，主要是COVAX會配的AZ部分，確定6月15日之前，會有疫苗再抵台。
針對丹麥停打AZ疫苗，莊人祥回應，每個國家針對疫苗做的風險評估都不同，東方人跟西方人在對於腦靜脈栓塞的發生率也不一樣，自己有看到一個消息，美國禁止使用嬌生疫苗，但是法國還是用，所以每個國家有不同的風險評估方式。
此外，媒體也關心，目前自費疫苗是透過民眾自己去填寫申請單，但若是發生申請不實的情況，譬如填寫要出國，卻沒有出國，面對這樣的案例，指揮中心是否會做查證？或是有應對方案？
莊人祥表示，這樣的形式類似於類似切結書，我們都假定民眾是誠實的，希望民眾勇於負責，如果未來有人檢舉，就會再去做後續的處理，相關罰則目前還沒有想到，會再請同仁研究。