名家論壇》錢震宇／脫下口罩之後

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但是，正因為如此，在歐美、日韓等國家爆發大規模群聚事件時，台灣的優異表現，讓蔡政府忘記超前部屬，反而開啟大內宣的功夫，把重點放在「宣傳防疫表現，而不是後疫情的相關整備」。以至於，當歐美及日韓各國開始取得疫苗後，台灣反倒成為被遺忘的一塊。
目前面對新冠疫情的唯一對應做法就是施打疫苗。疫苗成為各國政府爭相公布的重要政績，不少製造商也拿此作為商業利益條件跟政府談判。「得疫苗、得民心」，一夕間，歐美國家從疫情慘淡的痛苦深淵中爬了出來，尤其美國民眾幾乎所有人都已經打了第一劑，各州的高中生也都相約施打，以便展開新學期、購物中心及酒吧等也都開始陸續恢復正常運作。
歐盟也通過俗稱「疫苗護照」的法律條文草案文本。條文提到，證書將證明持有人已經接種新冠疫苗，疫毒檢測呈陰性或近日康復後對病毒免疫，同時鼓勵各國政府承認世衛批准可緊急使用的所有新冠疫苗，以及由非歐盟國家發出的健康證書，以便恢復外地來往歐盟的旅遊。
反觀台灣，總覺得疫情離我們距離遙遠，加上政府不斷宣傳、美化政績、美化防疫陳時中的一切作為，使得民眾被有限的視野被包覆住。當各國積極搶打疫苗同時，蔡政府在疫苗取得跟施打上竟然超級牛步，施打率超低，連最後能夠取得多少疫苗、哪種品牌的都不敢講、也講不出來。
別的國家是BNT、Moderna等疫苗充足，每人都可以打到完整的2劑；台灣現在是僅有AZ疫苗，總共才31萬多劑，施打率超低，現在更開放民眾自費施打。根據網路媒體民調調查，超過4萬人投票，結果高達6成的民眾表示不會去接種，其中高達4成的民眾是對疫苗沒信心。換作是你，會想要打嗎？
幾個因素造成，第一是疫苗未能大量取得。因為疫苗須需要施打兩劑才能有效達成抑制病毒的效果，台灣目前取得數量遠遠低於總人口，就算夠每人施打一劑，等到能打第二劑時，早已過了效期。所以與其打了沒效，或打了第一劑就沒了，那乾脆連第一劑都不要打了。
第二因素是AZ疫苗副作用太多，讓人不放心。丹麥已經成為全球首個停用AZ疫苗的國家。丹麥衛生局長表示，針對AZ疫苗引發血栓的調查結果顯示，這支疫苗會引發「確實且嚴重副作用」。重點是，丹麥暫停使用AZ疫苗後，會繼續施打BNT及Moderna疫苗。即便疫情指揮中心說，AZ疫苗無虞，會繼續施打，但國際上的不良案例早已讓民眾失去信心。
蔡政府無法讓民眾對AZ疫苗產生信心，本身亦遲遲無法取得足夠的疫苗數，加上政治意識掛帥，刻意屏除了購買大陸製疫苗，或透過BNT疫苗大中華區代理商上海復星醫藥購買，導致目前在全球疫苗採購及分配上，台灣依舊無法有效取得，只能苦苦等待。
如果有疫苗KPI（關鍵績效指標）的話，蔡政府的KPI不只不及格，簡直是不能看。不管縣市首長怎麼帶頭施打、開放民眾自費施打，就是沒有誘因，政府看起來也不積極，因為在蔡政府眼中，重要的是疫情前期防疫模範生的全球造神及宣傳，後期的產業動能及恢復商務及觀光就無所謂，反正蔡英文已經拿到她的「政治利益」。
當世界各國都在搶著比施打疫苗的比率、開始交涉認可「疫苗護照」的國家時，等不及要恢復商務旅行及觀光旅遊的同時，蔡英文不僅還沒打疫苗，連何時可以取得足夠的疫苗都說不出來，只好整天宣導「防疫新生活」，洽談毫無建樹的旅遊泡泡。
「海水退去，就知道誰沒穿褲子」，那我要這麼說，「當疫情過去，脫下口罩後，就知道誰只剩一張嘴」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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