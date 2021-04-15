狂漲870萬！美國街友8年前刷YT賺5比特幣
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-15 15:26:29｜2021-04-15 16:17:02
比特幣（Bitcoin）近期受到大企業鼓勵以及新冠肺炎（COVID-19）避險風潮影響大漲，但早在2013年，美國就有一些街友透過刷YouTube瀏覽率來賺取比特幣。對這些街友來說，比特幣的好處是可以設置一個沒有ID或街道地址的電子錢包。
根據Coindesk數據，比特幣價格在14日創下歷史新高6萬4829元。科技新聞《WIRED》報導，在佛羅里達州）的街友安哥（Jesse Angle）有時會睡在教堂，早上他就到馬丁路德廣場（Matin Luther King Plaza），和其他街友一起上網。
廣場公園提供免費Wifi，安哥就用筆記型電腦幫忙刷YouTube點閱率來賺取一些比特幣，透過「BitcoinGet」平台，每幫忙刷一次影片點閱率，他就能拿到0.00004個彼特比，一天大概能賺到6美分，以當時比特幣的價值大約29美元；透過另一個叫做 Bitcoin Tapper 的 Android APP，他還能額外獲得 0.00013比特幣。
雖然以2013年的比特幣價格來說，安哥的收入不高，但卻足以支付日常開銷，加上其他打工的酬勞以及捐助，平均2、3個月他能夠賺到4至5個比特幣，依照現在的價格，大約是30.2萬美元、870萬台幣。
《WIRED》當時指出，比特幣不只是加密貨幣，透過它的便利性可以幫助到更多街友負擔毛毯、床墊甚至是三餐。慈善組織Sean's Outpost創立初期募集3.2萬美金，並鼓勵大家以比特幣捐款，至2013年Sean's Outpost收到了來自25個國家的捐款，為無家可歸者提供1.6萬份餐點。