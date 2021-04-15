國民黨：馬政府安排外賓訪在野黨 蔡政府做到了嗎？
記者余祥／台北報導
2021-04-15 15:33:50｜2021-04-15 15:34:01
美國前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，國民黨今(15)日表示，當有國外訪賓或訪問團來台，馬英九執政時期會盡量安排拜會朝野政黨或相關智庫，讓國際間能了解台灣多元的聲音與意見；但總統蔡英文執政之後，安排國外訪賓或訪問團拜會在野政黨的行程少之又少，通常需要訪賓特意要求，政府單位才進行安排，在此侷限下，國際社會無法接收台灣真正民意，難道蔡英文政府不需要檢討改善嗎？
國民黨主席江啟臣昨日批，民進黨政府小鼻子小眼睛，沒有安排訪團與在野黨見面，民進黨發言人謝佩芬今（15）日則表示，美方早在3月初時就通知我方，安排於今天下午與立法院「台美國會議員聯誼會」見面，會中也有國民黨立委， 呼籲江應該道歉，不要誤導社會大眾。
有關這次美國訪問團與朝野立委的會面，國民黨指出，受邀參加的國民黨立委陳以信已經清楚說明，他是以個人身分接受AIT邀請，不是代表國民黨，事前也不知道此次會面有重要的美國訪問團成員。國民黨強調，此國會議員的會面與政黨交流的性質完全不同，根本不能相提並論，民進黨故意以此類比，根本是轉移焦點、刻意誤導。
國民黨強調，台灣外交處境艱困的情況下，國際關係的推展是朝野應該共同努力的方向。馬英九執政時皆會盡量安排朝野政黨接觸機會，例如規劃相關外賓拜會民進黨中央黨部或其週邊智庫，讓國際友人也能傾聽主要在野黨的意見，但蔡英文政府上任後，明顯將外賓集中安排在行政部門，各在野黨的拜會少之又少。國民黨強調，國外訪賓拜會政府單位，不代表可以了解台灣主要反對黨或多元社會的聲音。
國民黨呼籲民進黨及蔡英文政府，讓台灣廣泛、多元的聲音傳遞出去，才能突顯出台灣民主價值的真諦，若利用掌控的行政資源，侷限了台灣對外展示民主的機會，這才是反民主的作為。