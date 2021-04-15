首例再生水交換　台積電、奇美擬5月簽約

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對此，營建署長吳欣修表示，再生水透過三級方式處理，水質要能到可以給台積電這類廠商使用，的確還有一段距離，目前在南科方式是分段處理，先提供給南科，南科再做最後一道處理，再給廠商使用，但是缺點就是管線拉太長。
吳欣修補充，另外一個模式是透過「替代履行」方式，讓不同用水方可以交換用水。概念上就是距離再生水廠比較近的廠商，假設對水質要求沒那麼高，可以使用再生水，把自己自來水部分換給較遠、但對水質需求較高的廠商，由較遠廠商負擔水價差價。
不過吳欣修也指出，換水涉及跨部會，還要透過院裡做跨部會協調，可能跟科技部、科學園區管理局都要協調。
會後營建署表示，目前台南仁德再生水廠就有相關換水規劃，奇美實業的自來水替換給南科園區台積電，奇美實業就使用再生水做為部分水源，奇美實業、台積電南科廠預計5月初簽訂契約。
這項模式會有2份契約，第1份為奇美跟台南市政府簽訂用水契約，第2份則是台南市政府與台積電、南科簽訂水源供應交換契約。此案將是台灣再生水交換首例，希望成為未來可以參考的模式，也推動再生水發展。
營建署也坦誠，替代履行是現在水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法的既有機制，一般情形是三方簽訂用水契約，用水端園區主管機關、用水廠商以及地方政府，如果要換水，又會再多一個近端的換水廠商，變成四方，協商過程確實會更加複雜。