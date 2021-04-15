進口千噸美豬沒人在賣？羅智強 : 這些豬肉都跑到哪裡去
新頭殼newtalk
2021-04-15 17:53:53
我國自今年擴大開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，消息一出引起民眾反彈，讓許多商家自動公告自家肉品的產地以求自保，但據衛福部「豬肉儀錶板」顯示，自1月1日起美國進口的豬肉高達938.96噸，這讓台北市議員羅智強今（15）日不禁質疑，台灣滿街都是台灣豬標章，沒有看到任何店家賣美國豬肉，「那938頓的肉難道都被總統蔡英文吃掉了嗎」？
羅智強在臉書上指出，衛福部「豬肉儀錶板」說1月1日到現在沒有萊豬進口，但衛福部「豬肉儀錶板」也說，1月1日到現在美國進口的豬肉938.96噸、豬其他可食部位581.56噸，如豬腳、大腸頭、豬頭皮、豬腸衣等；但台灣滿街都是台灣豬標章，沒有看到任何店家賣美國豬肉啊！
羅智強接著不禁反問，那938噸的豬肉，難道都是蔡英文吃掉了嗎？並大酸，與其相信騙子黨說萊豬沒進來，不如相信自己手上的公投票把萊豬趕出去。
此文一出，網友們紛紛留言表示 :「加工肉品及小吃店、攤商，全下肚了」、「上午公祭！下午忘記！晚上觸及率！明天沒顧忌！」、「都快要忘記外食是否會吃到萊豬這回事......」、「沒頭沒尾就魚目混珠化身台灣豬吃了吧！太恐怖了！」、「是的，每個賣場（大大小小的）都貼台灣豬，奇怪了耶？」、「比大衛魔術還神奇！變不見了！無影無蹤！」、「要求公佈美豬去向並進行檢驗」、「商標大家都在貼，但實際真假，店家自己才知」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼