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太魯閣事故台北追思公祭　中央地方政要雲集致意

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-15 16:12:20

太魯閣事故台北追思公祭　中央地方政要雲集致意
▲台鐵太魯閣出軌意外迄今近兩周，今（15）日於台北第一殯儀館舉行追思公祭，總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌（中）、交通部長林佳龍（右）均到場致意。（圖／記者林柏年攝,2021.04.15）
台鐵太魯閣出軌意外迄今近兩周，今（15）日於台北第一殯儀館舉行追思公祭，除了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人，中央部會交通部、內政部、法務部；主要政黨國民黨、民眾黨、時代力量均派代表公祭，除了林佳龍及台鐵局相關官員外，所有人致意完即離場，僅家屬待到最後一刻。

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太魯閣號出軌意外公祭今日下午2點於台北市第一殯儀館景行廳舉行，林佳龍於下午1點39分到場，隨即蹲在受難者家屬身邊致意，蘇貞昌則在1點43分抵達，在蔡英文53分抵達會場時共同入席。

中央政府包含總統府、行政院、立法院、交通部、運安會、內政部、法務部等均派代表公祭。台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、新北市長侯友誼、花蓮縣長徐榛蔚；立委陳椒華、邱臣遠、吳思瑤、林奕華、江啟臣、蔣萬安、王婉諭、林昶佐、洪孟楷、何志偉、廖國棟、陳素月、費鴻泰等立委均到場致意。

▲台鐵太魯閣出軌意外迄今近兩周，今（15）日於台北第一殯儀館舉行追思公祭。（圖／記者林柏年攝,2021.04.15）
▲台鐵太魯閣出軌意外迄今近兩周，今（15）日於台北第一殯儀館舉行追思公祭。（圖／記者林柏年攝,2021.04.15）
典禮開始由蔡英文擔任主祭，蘇貞昌、林佳龍陪祭，拈香、獻花、獻果，同時向罹難國人獻上三鞠躬禮，蔡英文也向家屬表達哀悼之意，擁抱痛哭家屬，隨即蔡英文便離開會場，隨後由行政院院長蘇貞昌擔任行政院主祭，交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇等人陪祭，行政院長蘇貞昌也慰問罹難者家屬。

景行廳以白色調花山為主要佈置，素雅而隆重，林佳龍在蘇蔡二人與家屬致意時形影不離，林佳龍、交通部次長王國材、次長祁文中也數次向家屬表達慰問，而除了交通部官員外，所有官員、立委均在獻香儀式後離場，無人接受媒體訪問。

全場公祭儀式僅罹難者家屬待完全程，林佳龍離開時避不受訪，而除了本場公祭，另外兩場公祭由地方縣政府主辦，為周六上午10時在台東市立殯儀館追遠廳前室外，同日下午3時則在花蓮市立殯儀館懷德廳。

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